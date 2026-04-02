Estos son los amuletos que debe cargar cada signo del zodiaco para que le vaya bien en el primer fin de semana de abril de 2026

En esta ocasión te diremos cuáles son los amuletos que deben tener cada uno de los signos del zodiaco, estos artefactos son ideales para protección de las personas, pero también para atraer el dinero, la abundancia y otros más para regular las energías y sobre todo, cuidar de malas vibras.

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Estos son los amuletos de buena suerte para cada 1 de los 12 signos del zodiaco

Los Aries deben traer consigo una pulsera de hilo rojo, si se llega a romper o caer no importa, esto quiere decir que su misión ya está cumplida, y esta pudo haber sido protección o simplemente dar buena suerte.

Los Tauro deben comprar una pequeña planta; recordemos que este signo tiene una fuerte energía con la naturaleza, y se recomienda tener un cactus o una suculenta. De esta manera, se honra al mundo natural y sobre todo se atrae la abundancia en su vida.

Los Géminis deben comprar un llavero de mariposa, esto representa libertad y transformación, lo cual le va muy bien a la esencia de estas personas; con un llavero se puede tener toda la protección al alcance de tu mano y además tenerlo siempre a tu lado.

Las personas con el signo de Cáncer deben tener una campana, el sonido de este amuleto te protegerá de energías negativas gracias a sus vibraciones positivas. Puedes colgara en tu casa, cerca de la puerta o tener una pequeña campanita en tu espacio personal.

Para ustedes mis queridos Reyes de los signos del zodiaco, los Leo deben tener a la mano unas monedas chinas del I-Chang, estas son conocidas por atraer prosperidad, protección y sobre todo, buena suerte.

En el caso de los Virgo, las personas bajo este signo zodiacal es tener una piedra luna como amuleto; esta tiene orígenes fascinantes y desde hace mucho tiempo se relaciona con las emociones y luna; además ayuda a conectar con la toma de decisiones importantes y sobre todo, una buena intuición y además aclara la mente de quien lo porte.

Un dado debe ser portado por los regidos bajo el signo de Libra, y este tipo de amuletos tienen una historia, la cual se usaba en los juegos de azar y tener este artefacto ayuda a que se simplifiquen las decisiones cuando sienta que un camino u otro es el correcto.

El ojo turco es ideal para los regidos bajo el signo de Escorpio, este amuleto permite captar las energías a kilómetros, y se puede sentir tanto lo bueno como lo malo; de hecho, este artefacto se ha ocupado desde hace siglos atrás en Medio Oriente y en el Mediterráneo.

Sin duda alguna, Sagitario es uno de los signos que siempre se ha considerado como uno de los más afortunados, y ellos deben portar un colgante de flecha, estas armas no sólo sirven para lastimar, sino que, en algunas culturas son un símbolo de dirección y representan el viaje y el enfoque que debe tomar la persona regida bajo este signo.

La hoja de laurel atrae siempre la abundancia y es el amuleto perfecto para los Capricornio, y es que estas personas son de los signos más ambiciosos, tener este amuleto también significa tener victoria y éxito, así lo representaban los romanos y los griegos.

Quienes buscan siempre conseguir un futuro mejor para la humanidad, una forma de elefante ya sea en una pequeña figura, dibujo o imagen en el celular, es muy bueno; este amuleto lo deben tener los Acuario, ya que en muchas culturas, este animal se relaciona con la sabiduría, la buena suerte y la longevidad.

Los cuarzos de cualquier color son los amuletos perfectos para los Piscis, de esta manera conectarán sus planos de energía con su cuerpo y fluirán sin ningún esfuerzo; recuerda que, este tipo de piedras son para amplificar tu mente, la energía y de esa forma manifestar tus intenciones.

