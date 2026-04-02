El código y los números para atraer al Ángel de la abundancia y cómo utilizarlo

Sin duda la numerología; es decir, el conjunto de creencias que estudia los números y les otorga una fuerza espiritual es una de las prácticas que tienen mucho tiempo siendo llevadas a cabo por diversas personas ya que a través de los números se pueden activar canales para favorecer aspectos personales, económicos, profesionales, de amor, entre otros. Por ejemplo, el número para atraer al Ángel de la abundancia es el 71269. Sin embargo, este debe emplearse de una forma muy específica. Aquí te lo contamos.

Ángel de la abundancia: ¿Cuál es el código y los números para atraerlo?

Como te mencionamos, el número 71269 es el que atrae al Ángel de la abundancia, esto permite que las personas que tienen bloqueados caminos económicos favorables o se encuentran en una mala racha puedan salir de ahí y tener más abundancia. Sin embargo la forma correcta de emplearlo es diciéndolo 45 veces durante el día, ya sea en voz alta o mentalmente. Algunos de los métodos más comunes para poder llevar un registro es a través de collares, rosarios o cuentas, la persona que desee activar el código tomará la técnica que mejor le parezca.

Ahora bien, al decir el número se deben tener intenciones muy claras para atraer abundancia, abrir los caminos y obtener todas las cosas buenas. Una de las afirmaciones que se puede decir es "Merezco riqueza en mi vida, atraigo la prosperidad y llamó al ángel de la abundancia, 71269” aunque puedes decir con la que más conectes y te sientas identificado, lo que importa es que lo hagas con fe e intención. Es importante aclarar que una vez que se termine la repetición se debe decir "gracias, gracias, gracias".

¿Cuáles son los códigos para activar la prosperidad, tener trabajo y buena estabilidad económica?

A continuación te presentamos algunos códigos distintos para mejorar tu prosperidad, abrir caminos y beneficiar los aspectos económicos de tu vida así como los profesionales.