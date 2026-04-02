Uñas coreanas vs occidentales: las diferencias que están marcando tendencia

Seguro has notado que las uñas coreanas son una tendencia que poco a poco se vuelve más popular y es probable que te cueste un poco entender la diferencia que tienen con los diseños occidentales. La respuesta es fácil: mientras que Corea apuesta por diseños minimalistas, delicados y naturales, Occidente prefiere uñas más largas, llamativas y cargadas de detalles. Estas diferencias tienen que ver con la cultura de cada uno y la forma en la que entienden la belleza.

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¿Qué son las uñas coreanas?

Las uñas coreanas se caracterizan por su apariencia limpia y elegante. En este estilo dominan los tonos translúcidos, los efectos “jelly”, los degradados suaves y pequeños detalles discretos o dibujos minimalistas. En resumen, podemos decir que buscan dar un aspecto más natural a la uña, pero decorada con un toque especial.

Tus uñas lucirán hermosas.|Pinterest

¿Qué caracteriza a las uñas occidentales?

A diferencia de las coreanas que buscan ser más discretas, las occidentales buscan destacar. Es por eso que generalmente son más largas, tienen colores intensos, glitter, pedrería y diseños elaborados; son lo más común. Se busca que las uñas destaquen, que sean las protagonistas del look. Son mucho más atrevidas y visibles.

|Crédito: Salim Da

No solo es cuestión de diseño, también habla de la filosofía de la belleza

Más allá de las diferencias que tienen en cuanto al diseño. La forma en la que lucen también tiene que ver con la forma que cada cultura percibe la belleza:



En Corea del Sur: La belleza siempre es algo sutil, que se cuida, se ve limpia y derrocha armonía.

La belleza siempre es algo sutil, que se cuida, se ve limpia y derrocha armonía. En Occidente: Se busca expresar la forma de ser de cada persona, causar un impacto y liberar la creatividad de cada persona.

¿Cuál deberías elegir?

No hay una mejor que otra, depende totalmente de tu estilo. Si buscas algo elegante y versátil, las uñas coreanas son ideales para ti. Pero si eres una persona que disfruta mucho más destacar y experimentar, las occidentales ofrecen más libertad en ese sentido.