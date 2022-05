¿Cómo obtener la Constancia de Situación Fiscal?

Si eres una persona asalariada deberás tramitar la Constancia de Situación Fiscal a través del Servicio de Administración Tributaria (SAT), la cual contiene toda tu información fiscal, como el RFC, fecha de alta, régimen bajo el cual estás inscrito, obligaciones ante el fisco y domicilio fiscal, entre otros datos.

Aquellos empleadores que tengan más de 400 trabajadores, el SAT dispuso que el representante legal de la empresa deberá solicitar apoyo masivo vía correo electrónico a la siguiente dirección cifmasivo@sat.gob.mx .

Esto con el fin de establecer una fecha y horario para le entrega de las constancias de cada uno de los trabajadores en la oficina del SAT de forma personal y contra identificación oficial. En tanto que, cuando se trate de un número mayor a mil constancias, el organismo tributario hará entrega de éstas en las oficinas o establecimiento de la empresa.

Conoce paso a paso cómo obtener tu Constancia de Situación Fiscal (comúnmente conocida como Constancia de RFC).

Trámite personal y presencial

Aquellos contribuyentes que deseen realizar el trámite por su cuenta deberán acudir a las oficinas del Servicio de Administración Tributaria para solicitar la Constancia de Situación Fiscal, únicamente deberán presentar una identificación oficial vigente.

El SAT ofrece facilidades para que los trabajadores que necesiten generar su Constancia de Situación Fiscal lo hagan de manera remota a través de: SAT Móvil (descarga la app)

SAT Móvil (descarga la app) pic.twitter.com/N9FielVYz1 — SATMX (@SATMX) May 29, 2022

Vía remota

Las personas que deseen realizar el trámite a distancia deberán ingresar al portal sat.gob.mx y dirigirse a la sección Otros trámites y servicios, posteriormente deberán elegir Generar Constancia de Situación Fiscal. Únicamente deberán tener a la mano el RFC y contraseña y/o firma electrónica (e.firma) vigente.

También podrán realizar el trámite a través del SAT Móvil, para ello deberán descargar la aplicación y tener a la mano RFC y SAT ID, el cual deberán ingresar, así como identificación oficial vigente, RFC a 13 posiciones, correo electrónico y número celular.

Otra opción puede ser a través del chat del SAT, donde te pedirán algunos datos y un correo personal a donde te enviarán el documento; sin embargo, en los últimos días el servicio se ha visto saturado debido al incremento de solicitudes.

¿Qué pasa si no la tienes?

Existen muchas dudas en torno a la Constancia de Situación Fiscal, sobre todo si serán acreedores a alguna multa o sanción por parte del SAT o si les dejarán de pagar su quincena. Sin embargo, debes saber que no existe multa alguna para los trabajadores, ya que únicamente es un requisito que deben cumplir para el correcto timbrado de su nómina.

¿Te puede retener tu sueldo?

Una vez que se ha tramitado el documento deberá ser entregado en el área de recursos humanos de la empresa en cuestión para la certificación fiscal digital en el recibo del pago de nómina de los trabajadores.

De acuerdo con diversos fiscalistas va contra la Ley del Trabajo que el patrón retenga el salario si no es entregada la Constancia Fiscal antes del próximo 30 de junio, por lo que no es una causal para la suspensión del pago de nómina, la responsabilidad más bien recae sobre el patrón ya que no podrá hacer deducible de impuestos su nómina.