WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería más populares en todo el mundo, y cada vez son más las personas que la utilizan diariamente. La aplicación ofrece una gran cantidad de funciones y características que la hacen muy útil para mantenerse en contacto con amigos y familiares. Sin embargo, hay una función en particular que puede llegar a ser incómoda para algunas personas: el “escribiendo”.

Cuando alguien está escribiendo un mensaje en WhatsApp, aparece un indicador de “escribiendo” que puede dar la impresión de que la otra persona se encuentra esperando una respuesta inmediata. Es por ello que muchas personas buscan trucos y consejos para evitar el “escribiendo” y mantener su privacidad en línea.

¿Cómo oculto el “escribiendo” en WhatsApp?

Una forma en la que se puede hacer esto es desactivando las confirmaciones de lectura en los ajustes de WhatsApp para que nadie sepa si has leído o no sus mensajes, ignorando así también la función de “escribiendo”. Si no quieres hacer esto, otra buena opción es utilizar el “modo avión” mientras escribes tu respuesta. Esto hará que no puedas recibir mensajes nuevos mientras escribas, pero también evitará que otros vean la notificación de “escribiendo”.

Otra forma es escribir primero tu mensaje fuera de la aplicación, como por ejemplo en notas, antes de pegarlo en la conversación de WhatsApp. Esto engañará al sistema haciéndoles pensar que no estás en la aplicación.

En definitiva, es importante que siempre tengas en cuenta tu privacidad en línea y tomes medidas para protegerla. Si eres de aquellas personas a las que les preocupa el “escribiendo” en WhatsApp, no dudes en probar estos trucos y elige aquel que mejor se adapte a tus necesidades. Así, podrás disfrutar de la conversación en línea sin sentirte presionado o expuesto en ningún momento.

