Ricardo O’Farrill pensó quitarse la vida; ¿por qué no lo hizo?

El comediante nacido en la Ciudad de México tuvo un nivel de popularidad muy alto hace unos meses cuando vivió una polémica que se propagó por todos los medios nacionales. En lo que después se confirmó como un brote psicótico generado entre otras cosas, por el alcohol y las drogas, el standupero pasó un proceso de rehabilitación muy duro. Hoy ya recuperado, Ricardo O’Farrill voltea a ver todo lo ocurrido y platica que incluso pensó en quitarse la vida.

En estos momentos, el capitalino de 34 años está peleando por volver al espectáculo, sabiendo que lo que hizo trajo consecuencias que incluso mancharon su trabajo. Uno de los grandes referentes para hacer reír a las personas dejó un mal sabor de boca entre los fanáticos, amigos y familiares, por ello da pasos grandes para que el público consuma su comedia de nueva cuenta.

¿Ricardo O’Farrill estuvo a punto de quitarse la vida?

Desde sus primeras declaraciones (entre ellas una entrevista dada a Ventaneando) hechas tras terminar su proceso de recuperación, el comediante recalcó que sabía que lastimó a la gente. Entendió perfectamente que las personas no estaban obligadas a perdonarlo, pero quiere hacer lo que le gusta de nueva cuenta, producir comedia. Sin embargo, primero debe regresar a una estabilidad que no le haga pensar de manera fatídica.

En una entrevista con Gustavo Adolfo Infante dijo que fue lo que su mente generó alrededor de un posible escenario donde se mataba: “En mi peor momento... me cruzaba la cabeza pero no tenía el valor... porque yo sabía todo el daño que le había hecho a mi familia y no me podía dar el lujo egoísta de hacerles más daño”.

¿Cómo superó el estado mental tan delicado en el que se encontraba Ricardo O’Farrill?

De una forma totalmente satírica, el comediante indicó que dos situaciones le hicieron pensar que no se podía estar peor. Uno es un programa llamado “Alerta Aeropuerto” (programa donde se ha grabado a personas traficando y siendo detenidas) y el otro motivo que le inspiró fue la situación de caos constante en la que vive Alfredo Adame.

Sin embargo, en otros espacios ha especificado el increíble apoyo que recibió de su familia, que siempre estuvo al pendiente de todo y a la cual sabía que había lastimado.

