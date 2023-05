¿Cómo saber si un número de WhatsApp te tiene bloqueado?

WhatsApp es una de las aplicaciones de mensajería instantánea más utilizadas a nivel mundial gracias a sus múltiples funciones y sobre todo por la experiencia que les brinda a sus usuarios, además del cifrado extremo y la privacidad de los chats.

#WhatsApp es una de las #RedesSociales más utilizadas, pero... ¿Sabes cómo prevenir un #Hakeo?

Una de sus tantas herramientas es la opción de restringir a ciertas personas, por ello te diremos cómo identificar si tu número ha sido bloqueado por alguien más y por eso ya no te sale en línea ni puedes ver sus estados.

Si alguien te bloquea es un claro mensaje de que no desea tener comunicación contigo, así que si no has recibido respuesta de tu crush o cualquier otra persona a la que le hayas escrito es probable que ya te haya bloqueado.

¿Cómo saber si te bloquearon de WhatsApp? De acuerdo con el servicio de ayuda de WhatsApp, para darte cuenta que alguien te ha bloqueado debes revisar una serie de características como:

No podrás ver la información de su última hora de conexión , ni saber si está en línea. Aunque esto también podría suceder con contactos que no te han bloqueado.

, ni saber si está en línea. Aunque esto también podría suceder con contactos que no te han bloqueado. No verás su foto de perfil ni sus actualizaciones de estado.

ni sus actualizaciones de estado. Si alguien bloqueó tu número los mensajes solo aparecerán con una palomita, no aparecerá la segunda que te notifica cuando el mensaje ya fue entregado e incluso leído. Esta es una de las claves más confiables.

tu número los mensajes solo aparecerán con una palomita, no aparecerá la segunda que te notifica cuando el mensaje ya fue entregado e incluso leído. Esta es una de las claves más confiables. No podrás llamar a ese contacto.

Si todas estas características se cumplen lo más probable es que tu número haya sido bloqueado por la otra persona.

¿Si bloqueas a otra persona se da cuenta?

La privacidad es indispensable para la empresa propiedad de Meta, por ello diseñó un protocolo de forma ambigua para que quien bloquea a una persona tenga la certeza de que la aplicación no se lo notificará.

Si quieres bloquear a alguien puedes estar tranquilo, ya que WhatsApp no le notificará a la otra persona y para descubrirlo tendrá que seguir los pasos ya mencionados en la nota.