Es una de las herramientas más valiosas que tenemos dentro de nuestro dispositivo móvil y, desde ahí que es fundamental su uso, pero también saber implementarla para distintas circunstancias. Ahora bien, aquí nos centraremos en explicar cómo usar Google Maps, sin internet, ni datos móviles.

Esta aplicación, es una de las más utilizadas a lo largo de la vida de las personas, ya que permite llegar a cualquier lugar con tan solo seguir las indicaciones; sin embargo, en algunas ocasiones las personas no saben cómo utilizar Google Maps sin los datos.

¿Cómo puedo usar Google Maps sin internet ni datos móviles?

Si sabes que al lugar al que vas no cuenta con ninguna cobertura para tu celular, procura siempre descargar los mapas sin conexión antes de salir de viaje. Con ellos, podrás seguir orientándote a pesar de que tu celular no pueda conectarse a la red y Google Maps no pueda solicitar datos a sus servidores.

De esta manera, también puedes ahorrar dinero, especialmente si te encuentras en el extranjero y no cuentas con un plan de datos en ese país.

Una vez que lo hayas hecho, se tendrá toda la información que viene con el mapa. Obtendrás indicaciones, se mostrarán las rutas disponibles, ubicaciones y zonas de interés, etc. Ahora bueno, los datos que no podrás ver sin conexión son los trayectos a pie, en bicicleta y transporte público, también el estado de tráfico, rutas alternativas, ni indicaciones de carril.

La opción está disponible para Android y para iPhone, pero debes tomar en cuenta que los mapas descargados se irán directamente al almacenamiento de tu celular, por lo que te recomendamos tener espacio libre suficiente y utilices Wi- Fi para no agotar tu plan de datos móviles.