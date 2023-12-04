Su abuela es un demonio | Programa 4 diciembre del 2023
Juana, la abuela de Fernanda, quiere que su nieta sea novia de un exitoso carnicero pues dice que Julio es un muerto de hambre; él dice que ella es un demonio.
Juana dice que Julio, la pareja de su nieta, es un muerto de hambre; él asegura que ella es un demonio. Daniel tiene un acuerdo con Juana para ser pareja de su nieta, pues él necesita a una mujer joven que le ayude en la carnicería y ella quiere asegurar su futuro económico a costa de su nieta.