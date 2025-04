¿Con qué mujeres habría engañado Gabriel Soto a Irina Baeva?

Recientemente, la actriz rusa, Irina Baeva , destapó la cloaca como coloquialmente se dice, pues reveló que su ruptura con Gabriel Soto se debió a las infidelidades del actor.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su ruptura con Gabriel Soto? Irina Baeva estuvo como invitada en el programa ‘Montse&Joe’, donde reveló detalles de su ruptura con Gabriel Soto, asegurando que terminaron por una infidelidad de él, pero también señaló que sufrió violencia.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, mencionó la actriz rusa.

“Creo que la verdad está de más (contar como me enteré), porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, agregó.

¿Por qué decidió romper el silencio?

Irina Baeva reveló porque hasta ahora decidió contar su verdad, asegurando que “Sí lo puedo decir en este momento, es difícil, porque creo que muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado, porque cuesta mucho expresarlo y sobre todo para mí, que soy de relaciones de mucho tiempo, realmente no estoy brincando de una pareja a otra”.

¿Con qué mujeres Gabriel Soto le habría sido infiel a Irina Baeva?

Ahora que Irina Baeva evidenció las infidelidades de Gabriel Soto, muchos han sido los nombres de las mujeres con las que presuntamente el actor le puso los cuernos.

Una de ellas es la colombiana Sara Corrales, con quien trabajó en un melodrama, así como el de la argentina Cecilia Galliano, con quien protagonizó una obra de teatro.

Sin embargo, no son las únicas que se mencionan, pues al parecer también le tiró la onda a la influencer y modelo mexicana Brenda Zambrano.

¿Cómo descubrió las infidelidades de Gabriel Soto?

De acuerdo con el periodista de espectáculos Gabriel Cuevas, Irina Baeva habría descubierto unos mensajes que Gabriel Soto, según, envió a Brenda Zambrano por Instagram.