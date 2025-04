Irina Baeva confirma que Gabriel Soto le fue infiel

Ahora que Irina Baeva habría comenzado un romance con Giovanni Media, expareja de Ninel Conde, la guapa y talentosa actriz rusa reveló que Gabriel Soto le fue infiel.

Recordemos que Irina Baeva y Gabriel Soto sostuvieron una relación sentimental que duró 6 años, incluso hubo una boda espiritual que se llevó a cabo en Acapulco; sin embargo, su romance llegó a su fin.

¿Qué dijo Irina Baeva sobre su ruptura con Gabriel Soto?

Irina Baeva estuvo como invitada en el programa Montse&Joe, donde abrió su corazón y reveló detalles de su ruptura con Gabriel Soto, asegurando que terminaron por una infidelidad de él, pero también señaló que sufrió violencia.

“Mi relación pasada, a decir la verdad, terminó por las infidelidades por parte de él, las cuales son públicas”, mencionó la actriz rusa.

“Creo que la verdad está de más (contar como me enteré), porque está todo contado, creo que el mundo del espectáculo, la gente, se enteró antes de que yo me enterara del tema, entonces, realmente no le veo sentido, porque de verdad ahí está toda la información”, agregó.

¿Por qué decidió romper el silencio?

Irina Baeva reveló por qué hasta ahora decidió contar su verdad, asegurando que “Sí lo puedo decir en este momento, es difícil, porque creo que muchas veces las mujeres nos lo quedamos guardado, porque cuesta mucho expresarlo y sobre todo para mí, que soy de relaciones de mucho tiempo, realmente no estoy brincando de una pareja a otra”.

¿No fue cierto lo que dijo Gabriel Soto? Irina también desmintió la versión de Gabriel Soto, quien aseguró que él terminó la relación, porque no se sintió apoyando durante su enfermedad.

“No, para nada, yo estoy cuando hay que estar, en todos los momentos, es totalmente falso, la única razón por la que mi relación pasada terminó son las infidelidades por parte de él, de las cuales todo el mundo está enterado, es más, ni te tuve que decir con quién, ya lo sabías”.

¿Sufrió violencia de parte de Gabriel Soto? Algo que sin duda sorprendió a todos fue cuando reveló que sufrió distintos tipos de violencia.

“Hoy volteo a ver y sí puedo decirlo que hasta el año pasado viví varios tipos de violencia de los cuales ni cuenta me daba, no física, no hemos llegado ahí, creo que me di cuenta a tiempo, decidí no seguir permitiéndolo más, pero hasta el día de hoy que volteo a ver y me acuerdo la sensación de como me sentía, lo que me estaba pasando, digo, ¿cómo pude haber permitido tanto?”, recalcó.

Por último, Irina Baeva reveló la forma en que decidió terminar su romance con Gabriel Soto: “Tengo muy claro ese momento, iba en mi camioneta, vi un mensaje y yo dije: ¡es hasta aquí!”.