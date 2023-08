¿Se acabó su fama? Concierto de Peso Pluma en CDMX no vende boletos

Mucho se ha venido hablando, a lo largo de este último tiempo, del gran éxito que ha tenido Peso Pluma, un cantante que se ha apoderado de las listas de popularidad en las últimas semanas. Sin embargo, esto no se ha visto reflejado en la venta de boletos para su concierto en la CDMX.

Cabe recordar que, el cantante anunció un show para el 11 de noviembre en el Foro Sol de la capital mexicana, uno de los recintos más grandes para poder realizar un espectáculo musical. Pensemos que, en el lugar pueden estar alrededor de 50 mil personas.

Te puede interesar: Peso Pluma sorprende al revelar que está enamorado.

¿Cuál es la situación del concierto de Peso Pluma en CDMX?

Se ha lanzado la primera preventa y la realidad es que a la fecha aún hay entradas disponibles. Es decir, no es que el intérprete no tenga popularidad, pero la verdad no ha logrado cumplir con las expectativas en la venta de boletos.

Algunos de los comentarios que se realizaron sobre el evento son cuestionamientos respecto a los precios, pues hay gente que considera que Taylor Swift tenía localidades más accesibles. Este es un punto entendible, si consideramos que es una artista internacional y uno de los shows más requeridos y populares en el mundo.

Vale la pena tener en cuenta que no, porque alguien foráneo venda boletos más baratos implica que un número local deba ser más barato, pues la verdad es que los escenarios para realizar un espectáculo van variando permanentemente.

También te puede interesar: Peso Pluma en CDMX: fechas, boletos, precios y más de su concierto en el Foro Sol

Ahora bien, si tienes interés en asistir al concierto de Peso Pluma, los precios son los siguientes: VIP $4500, General A $2856, General B $1416, Verde A $2628, Naranja A $2028, Verde B $1656, Naranja B $1,344, Verde C $1068 y Naranja C $828.