Hace último viaje antes de jubilarse como conductor. (VIDEO)

Para despedirse de su oficio de toda la vida, un conductor de un autobús realizó su último viaje antes de jubilarse y el video se hizo viral.

La historia es de Carlos Herrera, quien manejó colectivos durante 26 años y era conocido por su entrega y respeto a sus pasajeros, en la ciudad argentina de Misiones. Al saber que amaba su trabajo, compañeros y familiares le organizaron una emotiva despedida.

“Última vuelta. Me estoy jubilando”, decía un cartel en el camión, mientras toda su familia lo despedía y sus compañeros de trabajo hicieron sonar el claxon de automóviles y colectivos. Además hubo gritos y aplausos.

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Compañeros lo despiden emotivamente

En el video que se volvió viral en las redes sociales, los pasajeros, familiares y compañeros que lo conocen, dejaron saludos para él y toda su familia como reconocimiento a la gran labor que hizo durante años.

“Te mereces lo mejor del mundo, sos mi ejemplo papi. Te amo, a disfrutar”, fue el pide de foto del video que publicó su hija y se viralizó por Facebook.

“Bien merecido descanso hermano. Dejaste un legado para los choferes más jóvenes porque fuiste uno de esos choferes que asumieron la tarea con responsabilidad, compromiso, dedicación y mucho amor” escribió un usuario de Facebook.

“Felicidades, excelente persona buen chofer siempre amable responsable respetuoso con la gente ahora a disfrutar de la familia y la vida”, se lee en otro comentario.

Por lo se ve en el video, Carlos Herrera dejó huella como conductor en quienes lo conocían en la comunidad de la provincia de Misiones en Argentina, pues quienes lo conocieron le desearon una feliz vida luego de jubilarse de una manera muy emotiva.

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