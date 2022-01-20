Atropellan a periodista mientras daba su reporte en vivo. (VIDEO)

La periodista Tori Yorgey de la cadena de televisión WSAZ-TV se viralizó en todas las redes sociales, después de ser atropellada en plena transmisión en vivo.

Los hechos ocurrieron en West Virginia, Estados Unidos, donde la joven se encontraba reportando la ruptura de una tubería principal de agua de la localidad.

En el video se puede ver como la mujer sale volando y se estrella con la cámara tras recibir un alarmante impacto del choque.

“Dios mío, me acaba de atropellar un coche, pero estoy bien”, se escucha mencionar a la joven segundos después del incidente.

La joven alarmó a todos los televidentes, pues se pudo escuchar un enorme estruendo que preocupó a todos.

“Bueno, es lo primero para ti en la televisión”, expresó el presentador del programa, quien se tardó algunos minutos para reaccionar ante el accidente.

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Periodista desata todo tipo de reacciones en internet

El accidente de Tori Yorgey se viralizó en Estados Unidos y en otros países extranjeros, pues la reacción despreocupada de la periodista sorprendió al mundo.

“Estamos todos bien”, expresaba la reportera una y otra vez para evitar la preocupación de los televidentes.

La mujer aprovechó para hacer una broma y contar que en la universidad pasó por una situación similar.

Esto es televisión en vivo para ustedes. Todo está bien. De hecho, me atropelló un auto en la universidad

Sorprendió que la conductora bajó de su automóvil para auxiliar a la periodista, acto que Tori tomó con mucha tranquilidad.

“Esa mujer fue muy amable. No fue su intención, fue un accidente”, expresó Tori a las cámaras de WSAZ-TV.

La actitud positiva de Tori se llevó las palmas de los televidentes, quienes halagaron su profesionalismo y ética para continuar con la cobertura.

Al final del video se puede ver a Tori retomar la cobertura como si nada hubiera pasado.

Pero de nuevo Tim, volveremos al informe, ¿verdad? Estamos en Roxalana Hills Driver en Dunbar. Aquí es donde está la ruptura principal de agua

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