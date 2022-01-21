Se enciende su micrófono en clase, revela historia vergonzosa.

Desde que comenzó la pandemia, la vida cotidiana de las personas comenzó a cambiar poco a poco, pues las restricciones cada vez eran más evidentes, un claro ejemplo de esto son las clases, las cuales se imparten en línea y desde ese momento múltiples casos se han dado a conocer, ya sean divertidos o controversiales.

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Tal es el caso de una clase que se hizo viral en redes sociales, pues mientras los alumnos prestaban atención a las enseñanzas del día, sin darse cuenta, un micrófono se encendió y se empezó a escuchar la historia de cómo fue el primer beso de uno de ellos, quedando en ridículo frente a todos.

El polémico video que lo dejó en ridículo

Por medio de la plataforma TikTok, un usuario compartió el video de la mayor vergüenza de su vida en plena clase en línea. Pues resulta que, por accidente, comenzó a contar cómo fue su primer beso en la primaria.

Un estudiante aprendió la lección de siempre revisar que el micrófono esté apagado durante las clases en línea. Y es que, de acuerdo con lo mencionado, el joven sin darse cuenta terminó contándole a todos sus compañeros cómo fue su primer momento amoroso.

Sin percatarse que su micrófono estaba abierto, la maestra que daba la clase también escuchó la historia de su alumno y sin poder evitarlo, le causó risa este momento.

Víctor es el nombre del joven que por un descuido contó su historia de su primer beso durante una clase en línea de su seminario de Mercadotecnia.

Cuando la maestra estaba explicando cómo sería la evaluación de cada parcial, el micrófono de Víctor se encendió, de tal forma que todos sus compañeros pudieron escuchar su gran historia que ahora todo internet conoce con lujo de detalle.

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