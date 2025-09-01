Querida conductora de Ventaneando fue invitada a ‘Pasarela’ de concierto de Shakira en la CDMX
¡No creerás qué conductora de Ventaneando fue invitada especial de Shakira!
La semana pasada se llevó a cabo la última tanda de conciertos de la cantante colombiana Shakira, misma que ha roto récords de presentaciones durante una misma gira en un mismo recinto, siendo el Estadio GNP de la CDMX, testigo de 11 espectáculos a falta de uno más.
Hablando de shows, uno de los mayores atractivos de sus conciertos es cuando invita a la ‘pasarela’ a distintas figuras, momento que ha caracterizado su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, quienes lucen frente a todo el recinto acompañando al escenario a la icónica Shakira.
¿Quién fue la invitada especial de Shakira que conduce Ventaneando?
Sabemos que ser invitados de una artista de la talla como lo es “La Loba”, no es cualquier cosa, por lo que en esta ocasión, la figura invitada fue la conductora de Ventaneando: Jimena Pérez, también conocida como “La Choco”.
Así es, nuestra querida conductora y presentadora fue invitada como parte de esta dinámica del concierto de Shakira, aunque tristemente esta no pudo llegar al recinto del concierto debido al caos vial de la Ciudad de México, privándonos de un gran momento entre estas dos íconos.
Como sabrás, esta fue la última semana de conciertos de Shakira en la CDMX como parte de su gira “Las Mujeres Ya No Lloran World Tour”, aunque será este jueves 18 de septiembre cuando Shakira se despida del público azteca con su 12va presentación, lo que podría significar también la pasarela de “La Choco”.
¿Celebridades pagan por desfilar en la pasarela de Shakira?
Sin duda ser parte de este acto es un logro que pocas celebridades pueden presumir, por lo que se ha rumorado que hay quienes han pagado por desfilar en esta pasarela, aunque se sabe por parte del entorno de la cantante colombiana que esto es totalmente gratis, e incluso es parte de una invitación de la misma Shakira.
Por ahora solo queda esperar a lo que será el adiós de esta gira, con la expectativa de que Jimena Pérez pueda coincidir con la cantante en una posible nueva y última oportunidad.