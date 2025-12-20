¡Adiós al sombrero! Primeras declaraciones de “El Patrón” tras su ELIMINACIÓN de La Granja VIP

Alberto del Río "El Patrón" se convirtió en el décimo eliminado de La Granja VIP y tuvo que dejar su sombrero de granjero ante la conductora Kristal Silva, quien fue la encargada de pedirle sus primeras declaraciones tras su salida: ¡así reaccionó el luchador!

¿Qué dijo "El Patrón" tras convertirse en el décimo eliminado de La Granja VIP?

La Gala de este viernes 19 de diciembre que estuvo marcada por la emotividad y los nervios llegó a su fin con el último enlace de Adal Ramones a la Sala de Nominados : primero, anunció que Eleazar Gómez formaría parte de los finalistas gracias al voto del público y, al final, soltó la terrible noticia:

"El último eliminado de La Granja VIP, el que se va irremediablemente y que no llega a la Final de este domingo... ¡eres tú, 'Patrón'!", anunció el conductor.

Alberto del Río llegó al foro para reencontrarse con Maricarmen, su esposa: luego de fundirse en un abrazo con ella en medio del llanto, el luchador profesional pasó con Kristal Silva para entregar su sombrero de granjero y emitir sus primeras declaraciones tras salir de La Granja VIP:

"Nada, solamente dejo aquí parte de mi vida, gracias por la oportunidad Tío Pepe, La Granja VIP por haberme hecho abrir mi corazón y permitir a tanta gente que conociera a José Rodríguez, olvídense de 'El Patrón', este hombre", declaró Alberto del Río visiblemente emocionado.

"Es increíble, estoy muy feliz. La ironía de la vida: está uno allá adentro sin querer salir, esperando la votación de la gente, pero ya que está uno afuera solo lo llena a uno la felicidad que ya va a ver a la gente que ama (...) me siento feliz, con un poquito de desilusión pero sé que era el momento de irme, la gente decidió y se quedan mis grandes amigos", expresó el exgranjero poco después.

El Team Cacaraqueo perdió a un elemento importante y, de paso, se derrumbó su sueño de que los 4 integrantes llegaran juntos a la Final; sin embargo, La Bea tranquilizó a sus compañeros al decir que su nuevo amigo salió del reality en paz y apoyado por el público.

"El Patroncito se fue tranquilo, se fue contento y se alcanzó a escuchar el grito de la gente", le dijo La Bea a Teo, ya más tranquila, en el tocador de La Granja VIP luego de que los 3 miembros restantes del Team Cacaraqueo se reunieran para pedirle votos a su fandom.

¿Cómo votar en La Granja VIP?

Si quieres que tu granjero/a favorita gane el primer lugar de la competencia, te contamos PASO A PASO cómo es que puedes votar para mantenerlo en La Granja VIP:

Da click a la siguiente liga: lagranjavip.tv/vota .

Localiza a tu granjero o granjera favorita.

Usa tus 10 votos diarios de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos.

de la forma que desees: se los puedes dar a un solo granjero o dividirlos entre tus favoritos. Apoya todos los días, ¡recuerda entrar diario para salvar a tu granjero/a favorita!

¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?

Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!