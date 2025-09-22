Alberto del Río se baja del ring para ordeñar vacas en La Granja VIP México 2025

Desde la tercera cuerda, Alberto del Río llega a La Granja VIP para convertirse en el quinto ‘granjero’ confirmado de esta nueva temporada. Con más de dos décadas de experiencia en el cuadrilátero, tanto en México como en las empresas más prestigiosas de lucha libre en el extranjero, demostrará su excelente condición física.

Considerado uno de los mejores luchadores en la historia del país, Alberto del Río competirá contra los actores Alfredo Adame y Sandra Itzel, así como contra los influencers Kim Shantal y Jawy Méndez quienes, hasta el momento, son los ‘granjeros’ confirmados para el reality show de TV Azteca, el cual se transmitirá a partir del próximo 12 de octubre.

La última aparición de Alberto del Río arriba de un cuadrilátero se dio el pasado mes de julio, tras ser derrotado por el cubano Ricky Banderas, mejor conocido como El Mesías. Semanas antes de dicho encuentro, perdió el Megacampeonato de AAA contra El Hijo del Vikingo. Ahora, su carrera tomará otro rumbo, pero sin descuidar su condición física, pues en La Granja VIP se topará con retos en donde demuestre porque es considerado uno referente en la lucha libre nacional.

Esto se sabe sobre el gran estreno de La Granja VIP

Hasta el momento, se tiene registro de que el reality de la televisora del Ajusco será conducido por Adal Ramones, mientras que Kristal Silva y Alex Garza serán las coconductoras. Asimismo, se tiene entendido que Ferka, Flor Rubio, Rey Grupero, Linet Puente y Lola Cortés fungirán como críticos.

Se prevé que el programa tenga una duración de 10 semanas, es decir, alrededor de 2 meses y medio en donde veremos a creadores de contenido y estrellas de la televisión nacional enfrentándose a desafíos físicos y emocionales mientras realizan labores reales de campo.

Cabe mencionar que, a finales de mayo, antes de unirse a La Granja VIP, Alberto del Río dio mucho de qué hablar en TV Azteca debido a que, durante la promoción de su lucha contra El Hijo del Vikingo, hizo destrozos en el foro de Venga La Alegría, al grado de que la producción tuvo que pedirle que dejara las instalaciones.

