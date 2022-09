Confirman la presencia de Rihanna en el medio tiempo del Super Bowl LVII.

El medio tiempo del Super Bowl es un hecho que acapara las miradas de todo el mundo, no solo por el magno evento deportivo que representa, sino también por los artistas que actúan, por lo que este domingo se dio a conocer que Rihanna estelarizará el show del medio tiempo en 2023, así lo confirmó la NFL.

Rihanna encabezará el show del medio tiempo del Super Bowl LVII que se llevará a cabo en Arizona y que definirá al próximo campeón de la NFL, después de que en 2019 se negó a hacerlo en solidaridad con Colin Kaepernick, exmariscal de campo de los 49ers de San Francisco.

“No podría atreverme a hacer eso. ¿Para qué?”, dijo en aquella ocasión la cantante a Vogue. “¿Quién gana con eso? No mi gente. Simplemente no podía ser una vendida. No podría ser un facilitador. Hay cosas de esa organización con las que no estoy de acuerdo en absoluto, y no estaba dispuesta a ir y servirles de ninguna manera”, añadió sobre la NFL.

La cantante que ha desaparecido un poco de la escena musical tras enfocarse en su faceta como empresaria, diseñadora de modas y cosméticos, pisará uno de los escenarios más grandes para los artistas durante el medio tiempo Super Bowl LVII donde revivirá su más grandes éxitos como “Umbrella” y Diamonds”.

¿Qué pasó con Taylor Swift? Rihanna será la encargada de estrenar el nuevo patrocinador del show del medio tiempo, recordando que anteriormente era una marca refresquera la que daba nombre a este magno evento que año con año atrae las miradas de miles de espectadores en todo el mundo, principalmente de aquellos que gustan del futbol americano.

La información difundida por la NFL echa abajo los rumores de que Taylor Swift sería la encargada de amenizar el entre tiempo del Super Tazón.

¿Cuándo y dónde será el Super Bowl LVII?

La gran final de la NFL está programada para llevarse a cabo el próximo domingo 12 de febrero de 2023 en el State Farm Stadium en Glendale, casa de los Cardenales de Arizona, equipo que, dicho sea de paso, jugará el 21 de noviembre del presente año en el Estadio Azteca contra los 49ers de San Francisco.