Gisele Bündchen rompió el silencio sobre sus problemas con Tom Brady.

Después de una fuerte polémica que se desató entorno a Gisele Bündchen y Tom Brady, la guapísima modelo, decidió romper el silencio y habló sobre sus preocupaciones por la carrera que ha tenido en la NFL, todo esto tomó una fuerte relevancia cuando se habló de supuestos problemas en su matrimonio.

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Este es un deporte muy violento, tengo hijos y me gustaría que él estuviera más presente. Definitivamente ha tenido esas conversaciones con él una y otra vez

La exmodelo, reveló que esa conversación ya la había tenido en otras ocasiones con Tom Brady, quien es considerado uno de los mejores jugadores de la historia de la NFL.

Sin embargo, las inconformidades de Gisele Bündchen van más allá, pues mencionó que ella ha hecho un gran trabajo criando a Jack, el hijo que Tom Brady tuvo con su expareja, Bridget Moynahan.

Hice mi parte, que es estar para mi marido. Me mudé a Boston, y me enfoqué en crear un ambiente amoroso para que mis hijos crecieran y estuvieran allí apoyándolo a él y sus sueños. Ver a mis hijos convertirse en los pequeños y hermosos humanos que son, verlo a él triunfar y sentirse realizado en su carrera, me hace feliz

Gisele Bündchen le gustaría que Tom Brady dejará de jugar.

Es cierto que, la esposa del jugador fue una pareja muy considerada, pues dejó su carrera como modelo en un segundo plano, todo esto mientras Tom Brady jugaba para los New England Patriots y los Tampa Bay Buccaneers.

Sin embargo, Gisele Bündchen ha dejado en claro que no está muy de acuerdo con la decisión de su esposo, quien quiere seguir jugando.

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