Llaman a Christian Nodal “Yolanda Saldivar”, asesina de Selena, tras cambio de look

Uno de los cambios más grandes que Christian Nodal ha hecho en los últimos días respecto a sus primeros años dentro del ambiente musical es la relación que tiene con sus seguidores en las redes sociales, por lo que ha estado más inmiscuido en estas a través de fotos y videos. Lo anterior, sin embargo, podría resultar contraproducente después del comentario de un periodista.

Con 26 años de edad casi recién cumplidos, Christian Nodal entiende que para ganar nueva audiencia necesita estar presente en las redes sociales, por lo que ha comenzado a asesorarse de diversas personalidades del medio para aumentar su número de seguidores. Aunado a ello, recientemente confirmó un cambio de look respecto a lo que mostró en los últimos meses.

Señalan que el nuevo look de Christian Nodal se asemeja al de Yolanda Saldívar

En las últimas horas Javier Ceriani, reconocido periodista de la farándula nacional e internacional, dejó a todos con la boca abierta. El argentino fue uno de los miles de personajes que ha criticado el nuevo cambio de look de Christian Nodal, lo anterior considerando que, en esta nueva faceta, el cantante se ha quitado la barba y se ha dejado el cabello largo, hecho distinto a lo que lo caracterizó en años anteriores.

Tal situación hizo que la imaginación de Javier Ceriani fuera a un punto mayúsculo al asegurar que, con este nuevo cambio de look, Christian Nodal se parecía a Yolanda Saldívar. Vale mencionar que este nombre fue tendencia a finales de marzo dado que fue la asesina de Selena Quintanilla y que, en dichas fechas, cumplía 30 años de estar encerrada, por lo que buscó la libertad condicional sin obtener éxito alguno.

¿Qué dijo Christian Nodal al respecto?

En este punto es importante mencionar que Javier Ceriani no ha sido el único que se ha mofado del nuevo look de Christian Nodal, pues así como él varios usuarios en redes sociales han criticado este cambio que ha tenido en los últimos meses. No obstante, vale decir que, hasta el momento, el cantante de regional mexicano y esposo de Ángela Aguilar no se ha pronunciado al respecto.