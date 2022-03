Activan contingencia ambiental en CDMX: ¿Qué autos no circulan?

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (Came) activó la Fase 1 de Contingencia Ambiental por ozono en la Ciudad de México.

Se tomó esta decisión debido a que “se registraron concentraciones máximas de ozono de 162 ppb y 156 ppb en las estaciones de monitoreo Santa Fe y Merced respectivamente, ubicadas en las Alcaldías de Cuajimalpa y Cuauhtémoc de la Ciudad de México”.

“Lo anterior es debido a la influencia de un sistema de alta presión sobre la ZMVM, el cual se fortaleció durante el día, incrementando la estabilidad atmosférica, la presencia de viento débil y la incidencia de una intensa radiación solar que favoreció la formación de ozono combinado con el transporte de los contaminantes hacia la zona Suroeste del Valle de México”, señaló en un comunicado.

¿Qué autos no circularán este miércoles 30 de marzo?

Los vehículos que no podrán circular este miércoles 30 de enero serán los de uso particular con holograma de verificación 2, los de uso particular con holograma de verificación tipo 1 cuyo último dígito numérico sea 2, 3, 4, 6, 8, y 0, así como aquellos cuya matrícula esté conformada sólo por letras.





De la misma manera, los autos que no circularán serán aquellos que cuenten con holograma de verificación 0 y 00, engomado rojo, terminación de placa 3 y 4; con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2; con matrícula foránea de uso particular que no porten holograma de verificación o que tengan holograma tipo 1 o 2; con matrícula foránea de uso particular con holograma 00 o 0 engomado rojo, terminación de placa 3 y 4.

Finalmente, otros que no podrán circular este miércoles 30 de enero serán: aquellos que transportan gas licuado de petróleo (pipas y/o semi remolques) cuya matrícula sea PAR, de carga local o federal dejan de circular entre las 6:00 y las 10:00 horas, con excepción de aquellos que se encuentren en el Programa de Autorregulación de la CDMX o Edomex y los taxis con holograma de verificación 1 o 2 que deban dejar de circular de acuerdo a las disposiciones indicadas.

