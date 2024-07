El ‘Coque’ Muñiz retomó su agenda laboral tras sus complicaciones médicas

Tras su reciente hospitalización de emergencia debido a una bronconeumonía, Jorge ‘Coque’ Muñiz, retomó su agenda laboral, siendo el próximo 27 de julio cuando se presente en el Lunario del Auditorio Nacional, con algunas medidas que el doctor le dictó para monitorear su estado de salud.

¿Qué dijo el ‘Coque’ Muñiz?

En entrevista exclusiva para Ventaneando, el ‘Coqué Muñiz declaró que “llevo un aparatito de oxígeno por si en algún momento me siento como con miedo, (tengo que) estar constantemente checando la oxigenación, pero he estado bien, he estado tranquilo. (En) los eventos largos sí siento como que me canso y me falta aire al cantar, pero en lo demás creo que voy a estar mejor”.

¿Qué fue lo que aprendió el ‘Coque’ Muñiz de esta experiencia? En exclusiva para Ventaneando, admitió que dicha experiencia le sirvió para ver la vida de una manera distinta.

“Esos acontecimientos te dan la oportunidad, algunas veces, de entender qué está pasando en tu vida. Creo que es algo que me va a marcar para poder ser una mejor persona y entender que hay que cuidarse de muchas cosas que hace tiempo te debías de haber cuidado”, agregó.

¿Ya ha pensado en su partida de este mundo?

Sobre si ha pensado en qué ocurrirá cuando le toque partir, dijo: “Nunca he sido un ejemplo de nada, pero creo que no tengo ni un enemigo ni en casa ni afuera he deseado tenerlo, pero no me gustaría ser causante de un problema para la familia, y yo me refiero a que tengo un compadre que es notario y es el que me ha platicado de las cosas que él me hizo ver que había que hacerlo”.