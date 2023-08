Las épocas van cambiando notoriamente y lo que hace unos años era impensado, hoy está sucediendo. Por eso, hablaremos sobre los cortes de cabello en tendencia para lucir tus canas al natural.

Afortunadamente el mundo ha empezado a tomar con mucha más naturalidad, por lo que ahora se ha vuelto una tendencia. Pensemos que décadas atrás no estaba bien visto el portarlas, pero afortunadamente ya no es problema y desde ahí van surgiendo alternativas para estas circunstancias. Pues bueno, hablemos de los looks que pueden ser una gran ayuda.

¿Cuáles son los cortes de cabello en tendencia para lucir tus canas al natural?

El pixie, es la primera de las opciones. Los especialistas afirman que las melenas canosas dan mucho protagonismo a los rasgos faciales, por eso el corte nos será muy útil para remarcar aquello que más deseamos destacar a la vez que conseguimos una imagen fresca y para nada envejecida. Es un corte actual que rejuvenece si lo llevamos con mucha textura, desfilando para que sea más atrevido.

Luego, aparece el bob largo con flequillo. Aquí los conocedores en el tema hablan de buscar cortes que contrarresten los años que nos puedan echar las canas.

Con un corte tan sencillo podemos lograr una imagen tremendamente moderna si lo combinamos con un flequillo largo, siempre rejuvenece y es capaz para que la melena tenga mucho movimiento y se vea vital.

Y, finalmente la opción restante es la melena larga. En este caso, debes evitar el encrespamiento y para esto lo mejor el cabello largo para crear fluidez y con unas ondas para darle más cuerpo. La clave está en corregir el frizz y el color si es necesario. Desde enfatizando el color natural con mechas del mismo tono o bien añadiendo platino, rubias o grises.