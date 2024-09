Cosas que nunca debes hacerle a los signos del zodiaco

Los signos tienen puntos fuertes y débiles, por lo tanto, debes tener cuidado en cómo tratas a cada uno o podrías meterte en serios problemas, sobre todo con aquellos que son más sensibles que otros. A continuación, te decimos cuáles son las cosas que jamás debes hacerles a los signos del zodiaco, de lo contrario podrías meterte en serios aprietos.

¿Qué cosas no debes hacerles a los signos del zodiaco?

Cada signo del zodiaco tiene su propia personalidad, y hay ciertos comportamientos que pueden irritarlos o alejarlos. Aquí te dejo algunas cosas que “jamás” deberías hacerle a cada signo, basadas en sus características astrológicas:

Aries (21 marzo - 19 abril):

No los ignores ni los frenes. Aries es un signo de acción y energía, por lo que no les gusta que los detengan o los ignoren cuando están motivados. Detener su impulso o menospreciar su iniciativa puede frustrarlos profundamente.

Tauro (20 abril - 20 mayo):

No traiciones su confianza. Tauro valora la lealtad y la estabilidad. Una traición o cambio repentino en una relación o situación es algo que difícilmente perdonarán. Además, no les gusta que los apresuren; respeta su ritmo.

Géminis (21 mayo - 20 junio):

No los aburras ni los controles. Géminis es curioso y necesita estímulos constantes. La monotonía y las restricciones les agobian, así que no intentes controlarlos o forzarlos a un estilo de vida rutinario.

Cáncer (21 junio - 22 julio):

No juegues con sus emociones. Cáncer es muy sensible y emocionalmente profundo, así que no les mientas ni juegues con sus sentimientos. Tampoco menosprecies sus preocupaciones o los hagas sentir inseguros en una relación.

Leo (23 julio - 22 agosto):

No los ignores ni los menosprecies. Leo necesita sentirse valorado y admirado. Ignorarlos, subestimar su esfuerzo o no reconocer sus logros puede hacer que se sientan ofendidos o heridos en su orgullo.

Virgo (23 agosto - 22 septiembre):

No critiques su esfuerzo ni los desordenas. Virgo es perfeccionista y detallista, por lo que una crítica injusta o el caos en su entorno los desestabiliza. Tampoco les gusta la falta de responsabilidad o la desorganización.

Libra (23 septiembre - 22 octubre):

No los pongas en situaciones conflictivas. Libra valora la paz y el equilibrio, por lo que no les gusta estar en medio de discusiones o ambientes conflictivos. Evita imponerles decisiones difíciles o hacerlos elegir bandos en una pelea.

Escorpio (23 octubre - 21 noviembre):

No los traiciones ni mientas. Escorpio es un signo profundo y desconfiado. Una traición o mentira puede romper su confianza para siempre. Tampoco intentes manipularlos o subestimar su capacidad para descubrir la verdad.

Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre):

No los controles ni los encierres. Sagitario valora su libertad y su espacio. Intentar controlarlos o limitar su independencia es una de las cosas que más los irrita. También detestan los ambientes demasiado negativos o restrictivos.

Capricornio (22 diciembre - 19 enero):

No los hagas perder el tiempo ni subestimes su trabajo. Capricornio es muy trabajador y responsable, por lo que detesta la falta de seriedad o la improductividad. No respetar su tiempo o minimizar sus logros es algo que no toleran.

Acuario (20 enero - 18 febrero):

No los presiones ni los obligues a encajar. Acuario es un signo independiente y original, por lo que intentar que sigan normas estrictas o forzarlos a encajar en roles convencionales les resultará frustrante. También detestan la falta de apertura mental.

Piscis (19 febrero - 20 marzo):

No los hagas sentir culpables ni los insensibilices. Piscis es extremadamente sensible y empático. Hacerlos sentir culpables o no valorar su sensibilidad puede ser muy doloroso para ellos. Evita ser cruel o insensible con sus emociones.