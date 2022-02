COVID-19: ¿Qué es la inmunidad innata y cómo se puede adquirir?

La infectóloga Arianna Huerta se enlazó a nuestro foro de Venga la Alegría para aclarar todas las dudas sobre la inmunidad innata.

El caso de la reincidencia de covid-19 es poco común, sin embargo, se puede dar. Nuestra especialista nos habla más al respecto.

La inmunidad innata sucede naturalente cuando “el cuerpo reconoce y se defiende a sí mismo contra bacterias, virus y sustancias que parecen extrañas y dañinas”, según explica el portal Medline Plus.

Por su parte, Ariana Huerta explica que la inmunidad innata está más latente en niños, quienes tienen menos riesgo de contagiarse de COVID-19.

“Se tiene la inmunidad innata y la inmunidad adquirida. La inmunidad innata es con la que todos nacemos y está más desarrollada en los niños; esta es una de las razones por la que los niños no se ven afectados por el virus de COVID-19”, reveló Arianna Huerta en exclusiva para Venga la Alegría.

¿Cómo se da la inmunidad innata?

Ariana Huerta expresa a VLA que la inmunidad innata comienza desde las mismas barreras naturales como la piel, las mucosas y hasta el intestino, donde tenemos células presentadoras de antígeno y sustancias que ayudan a “atrapar rápido el virus”.

Es una respuesta inmediata y poderosa de nuestro cuerpo para eliminar todo lo que nos está haciendo daño

Tenemos personas que se sabían sanas, pero que el virus se las llevó… tenían probablemente un error en la inmunidad innata que hizo que el virus se replicara más

Además, las personas que cuentan con un alta inmunidad innata tienen menos riesgo de contagiarse de COVID-19 y otros virus.

“Hay personas que no responden, y otras que responden tanto, que no le dan la oportunidad al virus de replicarse. Estas últimas, no tienen síntomas y son las que hasta el momento no se han contagiado. Su inmunidad innata es tan fuerte que no permite que se replique el virus y entre al organismo”, concluyó la infectóloga a este programa.

