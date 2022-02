COVID-19: ¿Qué medicamentos tomar para el Ómicron?

Ante el incremento de casos por la variante Ómicron de COVID-19 en México, la Comisión Especial para la Atención de la Emergencia por coronavirus de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) dio a conocer algunos medicamentos que no son para tratar el Coronavirus en particular, pero pueden aliviar algunos síntomas.

Es importante recordar que no es recomendable automedicarse, pues lo mejor es consultar a un médico para tener un tratamiento adecuado, de acuerdo a cómo se siente cada paciente ante el COVID-19.

La Comisión indica que los medicamentos que se pueden suministrar son paracetamol para el control de la fiebre e Ibuprofeno para las molestias por el proceso de respuesta del cuerpo a la infección.

Los medicamentos que no se deben utilizar para Ómicron

La Comisión de la UNAM también se dio a la tarea de dar a conocer los medicamentos que no se deben utilizar para el manejo de pacientes con COVID-19, se trata de antibióticos de ningún tipo (azitromicina, levofloxacina, ceftriaxona, ivermectina, hidroxicloroquina, etc.).

Además, no se recomienda el uso de antivirales que no tienen efecto contra el virus causante de COVID-19 (oseltamivir, amantadina, rimantadina, aciclovir, etc.).

Otro tipo de fármacos que no son aconsejables son medicamentos esteroides en los primeros cinco días de la enfermedad (cortisona, dexametasona, etc.). También no hay que tomar anticoagulantes sin supervisión médica (aspirina, heparina, enoxaparina, clopidogrel).

Los expertos aseguran que si el paciente padece alguna otra enfermedad para la cual tome medicamentos de forma regular, deberá continuar su tratamiento y no interrumpir.

El medicamento antiviral remdesivir fue aprobado el 12 de marzo del 2021 por la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), pero solo ayuda a aquellas personas infectadas que requieren hospitalización.

