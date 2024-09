Cristian Castro recordó a las personas más importantes de su vida

Cristian Castro hace a un lado su faceta de artista para mostrar su lado más humano y recordar a los seres más importantes de su vida, gracias a una serie de fotografías que le provocaron una inesperada reacción y las inéditas confesiones que hizo al vuelo, primero en torno a su madre Verónica Castro.

¿Cómo reaccionó Cristian Castro? En una dinámica exclusiva con Ventaneando, le mostramos algunas fotos de su pasado, la primera de ellas fue cuando estaba pequeño y su madre lo estaba abrazando.





“Gracias por este regalo, me gustó mucho mi niñez, fue mi mejor momento y me ha costado mucho ser adulto, me duele no poder crecer para enfrentar mis relaciones, soy muy niño y sigo con esas inseguridades de chico, soy celoso, soy tóxico como era con mi mamá”, declaró el cantante.

¿Cómo recordó a su padre ‘El Loco Valdés’?

Luego vendría la de su papá, Manuel ‘El Loco Valdés’: “Está hermosa, esta (foto) me fascina. Me encantaría haberlo tenido más tiempo, le agradezco a él que me dio muchas alegrías. Tuvimos muchas alegrías, muchas comidas, fuimos a la cancha juntos, fuimos a ver al América. Yo lo abrazaría, le diría gracias”.

¿Cómo reaccionó Cristian Castro al ver una foto de su abuela?

Para rematar le presentamos una fotografía de su abuela, Socorro Castro. “Esta, mira qué linda. Esta mi abuelita Socorro. Mi abuela es la verdadera madre de la familia Castro, nuestro todo. Fue la presencia más importante de mi vida y lo va a seguir siendo, mi persona favorita y le diría que quiero verla”.

“Siempre que cierro los ojos, ahora estoy cantando su canción en el show y con cada momento es más intensa la presencia de mi abuela en mis sueños, acá estoy para llevar el nombre de Socorro en mi corazón”, finalizó el cantante mexicano también conocido como ‘El Gallito Feliz’.