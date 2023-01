“Todo sea por el dinero y ego”, critica actor de Rebelde a RBD tras reencuentro.

El reencuentro de RBD desató la locura entre sus fans, pues 15 años han pasado desde que la agrupación conformada por Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckerman, Christian Chávez y Alfonso Herrera se alejó de los escenarios.

Adexe & Nau cantan su éxito “Llorarte un río” en VLA Fin De Semana.

Desafortunadamente, para la gira “Rebelde Tour 2023” la agrupación no contará con la presencia de Poncho Herrera, quien decidió no sumarse a este reencuentro debido a sus compromisos laborales, por lo que muchos fans se han preguntado cómo será ahora que no estará uno de los grandes pilares.

¿RBD ha recibido críticas? Las críticas tampoco se han hecho esperar tras el reencuentro de RBD, sobre todo tras la negativa de Poncho Herrera, seguido de que no visitarán países como Argentina, Chile, Perú, Colombia, Venezuela y España, entre otros.

Pero eso no es todo, uno de los exactores del melodrama mostró su inconformidad con el reencuentro de Anahí, Dulce María, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman y aseguró que lo hacen por ego y por dinero.

¿Quién es el actor que arremetió contra RBD?

Se trata de Ronald Duarte, actor secundario que interpretó a Jack Lizaldi en el melodrama que se desarrolló al interior de la Elite Way School. Después tuvo un protagónico en el año 2000 en “Amigos por siempre”. Actualmente forma parte de “Me the Machine”, un grupo de Apocalyptic pop.

¿Qué dijo el actor?

A través de su cuenta de Instagram, al actor explicó que aunque suele hablar de cosas del pasado le pareció incómodo que los integrantes de RBD realizaran la mayoría de conciertos de su gira en Estados Unidos.

“Se me hace una verdadera ma… que Latinoamérica y los países de habla hispana hagan tu carrera y te hayan puesto donde estás para luego pretender que no existen”, decía una de las historias que compartió el actor.

Pero la cosa no quedó ahí, también agregó: “Todo sea por el dinero y el ego. Lo siento mucho por todos los fans, de verdad, vergüenza”.

Posteriormente, subió un meme en donde se observa un nopal con una gorra y dice: “I don’t speak Spanish”. Mis compadres de RBD después de anunciar su gira”.