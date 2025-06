Valentina Gilabert responde a sus críticos, así es como ha sido su recuperación

Ya pasaron cerca de 4 meses desde que Valentina Gilabert fue atacada por Marianne Gonzaga, quien atentó contra la modelo e influencer por ser la nueva pareja del papá de su hija. En ese sentido, hubo revuelo en las redes sociales porque hay muchos comentarios en contra de la propia Gilabert y su familia. Es decir, un nuevo caso de revictimización hacia alguien que casi pierde su vida hace unas semanas.

Marianne Gonzaga también es una influencer que recientemente se convirtió en mamá. Sin embargo, terminó su relación con José Said y allí es de donde vino el ataque a Gilabert. En lo que se podría definir como un ataque de celos, las vidas de ambas realmente se arruinaron por un momento… y Valentina pelea por salir de esa situación.

Te puede interesar - ¿Hay fotos de Valentina Gilabert junto con la hija de Marianne Gonzaga?

Valentina Gilabert está siendo revictimizada en redes sociales

Uno de los fenómenos más comunes en las redes socio digitales es el tema de la revictimización. Esto se podría definir como un punto donde las personas empiezan a cuestionar y atacar a una persona que sufrió de un abuso, delito o agresión de otra. En ese sentido, Valentina contestó un comentario en Instagram en el que indicaban que sus lesiones en la mano no eran tan graves como en su momento se indicó.

“Y tenía razón (su mamá), ha sido mucha fisioterapia y mucho esfuerzo. Sí estaba muy mal, pero gracias a Dios me he recuperado muy pronto”. Esta respuesta la escribió ante los ataques de múltiples personas que la han criticado de manera severa. Y es que en horas recientes se le ha cuestionado de manera categórica que siga en relación con José Said, donde además se le ha visto conviviendo/cuidando a la hija de su agresora.

¿Cuánto tiempo pasará Marianne ‘N’ en la cárcel por agredir a Valentina Gilabert?

El ataque emitido por Marianne fue casi mortal y eso significó semanas completas de pelear por su vida, sin embargo los últimos comentarios que se hicieron alrededor del caso es que sería juzgada como menor de edad, lo cual permitiría una pena de menos tiempo. Supuestamente en febrero se anunció que estaría dos meses recluida, sin embargo sin actualizaciones de su paradero, algunos reportes dicen que le darían un máximo de cinco años de prisión, esto por el tema ya comentado de la edad.

Seguir leyendo - ¿Quién es José Said, probable pareja de Valentina Gilabert?