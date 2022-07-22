Recibe críticas por vestir uniforme de enfermera muy ajustado.

El machismo es algo que parece nunca acabará en un sector de la sociedad y esto se ha expresado con una mujer que ha recibido críticas por vestir un uniforme de enfermera de forma muy ajustada.

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La historia proviene de TikTok y tiene como protagonista a Erika Díaz que en esa red social responde a su cuenta @erikamdiaz. En este espacio ha recibido todo tipo de comentarios tanto despectivos como inapropiados a su apariencia y vale decir que no tiene por qué lidiar con esto mientras realiza su trabajo.

¿Qué tipo de críticas recibió por vestir un uniforme de enfermera? En un video que compartió en su perfil la muchacha comentó que no es indiferente a los comentarios que recibe que involucran tanto a su vestimenta como a su figura.



Literal tengo dos trabajos, soy voluntaria y sigo estudiando. Dedico mi vida a la mejora de los demás y las opiniones de los demás son irrelevantes

Y si somos racionales tiene mucha razón pues lo que menos tiene que leer o escuchar alguien que está tan ocupada son comentarios malintencionados o hirientes que le aporten poco a su vida diaria.

La enfermera también comentó respecto a lo que dicen de su apariencia física.

Soy una mujer pequeña; podrán decir que mi cuerpo es falso, pero nunca me preguntan si tengo problemas de espalda

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Asi que bueno, mientras hay personas que consideran que tiene una apariencia inadecuada o llegan a catalogarla de poco

profesional (increíble pero cierto) la realidad es que hablan de una persona que hace poco mucho por hacer mejor a esta sociedad, sin duda que mucho más que aquellos seres que la critican con argumentos muy poco respetables.