VIDEO: Hombre arroja a motociclista de un puente vehicular en Tultitlán.

En redes sociales comenzó a circular un video en el que se aprecia como un motociclista es arrojado de un puente vehicular luego de una discusión, los hechos habrían ocurrido en Tultitlán, Estado de México, en el Circuito Exterior Mexiquense.

En el pequeño clip se observa a tres personas discutiendo detrás de un vehículo de color rojo que se encontraba detenido en pleno puente. Primero se ve a una mujer que viste de amarillo discutir con un hombre que porta casco y mochila, luego aparece un hombre con camisa gris que sigue la discusión.

Acto seguido, el motociclista simula sacar algo de su bolsillo del pantalón y le suelta un puñetazo al sujeto de color gris, quien responde a la agresión con más golpes, pero la cosa no terminó ahí, ya que después lo aventó al vacío.

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Luego de arrojar al sujeto, el hombre de gris cierra la cajuela de su auto y se sube al vehículo junto con la mujer de amarillo. Los hechos fueron registrados por un conductor que se detuvo a escasos metros del lugar donde se dio la discusión.

SE ARMÓ EL PLEITO🚨



Durante una pelea presuntamente originada por un percance vial, un automovilista aventó de un puente a un repartidor, en la ampliación Ejidal San Isidro, en el municipio de #CuautitlánIzcalli, #Edomex. pic.twitter.com/i0wQnNmgBP — Qué Poca Madre 🇲🇽 (@QuePocaMadreMex) July 20, 2022

¿Qué pasó con el hombre que fue arrojado del puente? Hasta ahora se desconoce cuál es el estado de salud del motociclista que fue arrojado al vacío, no obstante, personal de la Fiscalía del Estado de México visitó algunos hospitales de la zona para dar con su paradero; sin embargo, no existen registros de algún masculino que haya ingresado por lesiones.

En tanto que en el Servicio Médico Forense no existe reporte alguno sobre algún deceso ocurrido en el lugar, por lo que la Fiscalía señaló que continuarán las investigaciones para identificar a los involucrados.

