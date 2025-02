Cruz Martínez envía un mensaje a Ventaneando; Pati Chapoy le responde ante la polémica

Este miércoles, Ventaneando mostró detalles que corroboraban todo lo hasta ahora dicho desde que la cantante lanzó un pedido de auxilio en el concierto que ofreció el domingo en Zitácuaro, Michoacán. Fue entonces que la Fiscalía de Nuevo León nos compartió en exclusiva la ficha informativa del caso; en esta se confirma que Alicia Villarreal declaró ante el Ministerio Público haber sido víctima de agresión por parte de Cruz Martínez mientras se encontraba en su vivienda de la colonia Cumbres, al poniente de Monterrey, el pasado 16 de febrero.

¿Qué dice la ficha informativa? En la síntesis de los hechos, las autoridades describen que recibieron un informe que refiere hechos con características del delito de violencia familiar y lo que resulte en perjuicio de la ciudadana Martha Alicia.

Alicia Villarreal hizo señal de auxilio por sufrir violencia de género [VIDEO] Alicia Villarreal se encuentra en un torbellino, denunció a Cruz Martínez por violencia de género a pocas semanas de haber anunciado su divorcio.

En la descripción de los hechos, Alicia Villarreal narra que llegó a su domicilio a las primeras horas del 16 de febrero. Al ingresar a su recámara se aproxima al clóset y es ahí cuando el denunciado, quien permanecía oculto, la agrede físicamente, amenazándola por una publicación que ella había hecho en redes sociales.

Además de eso, Alicia Villarreal aclara que, en ocasiones, Cruz Martínez se queda en su domicilio y se vuelve a ir. Además, que Cruz Martínez le quitó dos celulares con la intención de dejarla incomunicada.

Alicia también relató que luego de haber sido agredida, logró distraer a su todavía esposo para escapar de su casa a bordo de uno de sus vehículos rumbo a una oficina cercana donde pidió auxilio.

¿Cruz Martínez mandó un mensaje a Ventaneando? Después de lo dado a conocer en la fecha informativa, Pati Chapoy, titular de Ventaneando, reveló que Cruz Martínez les mandó un mensaje de WhatsApp pronunciándose sobre lo sucedido.

Pati Chapoy reveló que desde hace seis meses han estado siguiendo de cerca a Cruz Martínez, quien se ha negado a dar declaración alguna, pero “como buen muchachito que no sabe dónde los tiene puestos, se ha dedicado a huir, a no dar la cara y de pronto nos manda un mensaje de WhatsApp”.

¿Qué dice el mensaje de WhatsApp?

“¿Por qué quieren escuchar el otro lado (la verdad) si ustedes ya están confirmando las mentiras horribles impensables? Ya va a salir la verdad con pruebas reales, no las falsas mentiras que les están mandando las oficinas de allá. Jamás en mi vida haría eso tan horrible, pero como es el pan de cada día de ustedes (circus). Prefiero ir con medios que realmente nunca sacan notas hasta tener ambos lados”, escribió Cruz Martínez.

¿Cómo le respondió Pati Chapoy?

Al respecto, Pati Chapoy respondió: ‘No papasito, la noticia surge y como surge la tenemos que abordar, con la denuncia de Alicia, tu todavía esposa. A ti, Cruz Martínez, te hemos buscado en shows, en tu casa, donde te mueves y simplemente no hemos tenido respuesta, has puesto como si fueran tu escudo a los músicos, por ejemplo. Aquí están todas las imágenes que hemos capturado durante estos seis meses donde tú huyes porque no tienes los tamaños para afrontar lo que, muy lamentablemente, durante mucho tiempo le has hecho a nuestra querida Alicia”.

“Suele suceder que un agresor es cobarde y él se sube en su macho, agrede y esconde la mano y es lo que estamos viendo con este hombre”, agregó Pati Chapoy.