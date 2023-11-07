¿Cuál es la mejor hora para poner la lavadora y ahorrar luz?

Lavar es una de las múltiples actividades del hogar que tenemos que llevar a cabo, algunas personas lo hacen a mano y otras con ayuda de la lavadora y secadora; sin embargo, una de las mayores preocupaciones al utilizar estos electrodomésticos tiene que ver con el consumo de energía eléctrica.

Es por eso que una de las áreas donde se pueden realizar cambios a fin de reducir el consumo de energía eléctrica es en el uso de electrodomésticos, en particular, de la lavadora, la cual consume una gran cantidad de luz.

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¿Cuánta energía consume una lavadora?

De acuerdo con PCComponentes, el consumo de energía de la lavadora varía en función de ciertos aspectos como el funcionamiento del propio electrodoméstico, los ciclos de lavado, el nivel de eficiencia energética, la temperatura del agua y la hora del día en que se utiliza.

Tomando en cuenta dichos factores, se estima que el consumo medio de una lavadora es de unos 255 Kw/h al año. Lo que supone más del 11% del gasto de todos los electrodomésticos del hogar y el 3% del consumo total de luz de cada hogar.

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¿Cuál es la mejor hora para utilizar la lavadora y no gastar tanta luz? Para evitar el consumo excesivo de energía eléctrica, lo más recomendable es no utilizar la lavadora en horas pico para evitar una sobrecarga en la red eléctrica. Por ello, se recomienda evitar usarla entre las 16 y 20 horas.

Durante este lapso de tiempo las personas regresan a sus hogares después de su jornada laboral y aprovechan para encender sus lavadoras, secadoras y demás electrodomésticos que consumen grandes cantidades de energía eléctrica.

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Lo mejor es lavar la ropa en horas menos concurridas del día (durante la mañana). De acuerdo con el Departamento de Energía de Estados Unidos, lo mejor es utilizar la luz solar y tender la ropa al aire libre para evitar el uso de secadoras.

Otra estrategia para evitar el consumo excesivo de luz es planificar los ciclos de lavado, preferente hacerlo una vez por semana y no de forma recurrente. Usar conscientemente la lavadora puede contribuir a la reducción de energía eléctrica.

