Teo y “El Patrón” sorprenden con confesión íntima: ¡duraron DÍAS sin bañarse en La Granja VIP!
Los granjeros reconocieron que sí le huyeron al agua en ciertas ocasiones... ¡hacía mucho frío en La Granja VIP!
César Doroteo y "El Patrón" reconocieron con un toque de humor que, aunque procuraban bañarse todos los días en La Granja VIP, hubo ocasiones en las que esto resultó imposible... ¡sorprendieron a todos con sus confesiones de ducha!
¿Cuánto duraron sin bañarse Teo y "El Patrón" cuando eran peones en La Granja VIP?
Lo que inició como una broma inocente de La Bea a "El Patrón" en la cocina de La Granja VIP desató una ola de confesiones entre los 2 miembros del Team Cacaraqueo... ¡Alberto del Río aclaró que NUNCA duró una semana sin bañarse, pero dos días sí!
"¿Tú sabías, Teo, que 'El Patrón' llevaba una semana sin bañarse?", bromeó La Bea. "Con razón el cuarto olía raro", respondió el influencer para seguir con los chistes que, por cierto, ya comenzaron a desesperar al luchador, quien por cierto confirmó que algunos granjeros (¡sin decir nombres!) duraron sin bañarse hasta... ¡4 días!
Poco después, "El Patrón" y Teo recordaron que cuando les tocó ser peones en La Granja VIP sí duraron dos y hasta 3 días sin bañarse porque hacía demasiado frío y ducharse con agua helada en una regadera rudimentaria no se les antojaba mucho... ¡la bicicleta ayudaba, pero no lo suficiente!
"En peones me bañaba un día sí y un día no (…) es más, una vez en peones me aventé dos días sin bañarme y me bañé hasta el tercero, había mucho frío", reconoció "El Patrón"; Teo, por su parte, confesó que lo máximo que duró fue... ¡3 días! sin tocar el agua y el jabón.
"Me aventé hasta 3 (días sin bañarme), a mí no me importaba la verdad... ¿voy a oler a vaca? Sí; ¿voy a oler a estiércol? También; ¿se lo van a tener que aguantar? Sí, por mandarme a peón... es que aquí como dan, doy", detalló Teo antes de pedirle apoyo a sus fans... ¡ ahora compite contra Alfredo Adame !
Recordemos que ayer Kim Shantal se convirtió en la PRIMERA FINALISTA de La Granja VIP y ahora otra celebridad la acompañará: Teo o Alfredo Adame, ¿qué crees que ocurra? ¡La cita es este miércoles 17 de diciembre a las 09:00 de la noche a través de Azteca UNO!
¿Dónde ver las transmisiones 24/7 de La Granja VIP?
Si no quieres perder un minuto de las transmisiones 24/7 de La Granja VIP, entonces no te pierdas la experiencia completa que te ofrece la plataforma de streaming Disney+ en donde además podrás ver las galas de todos los días: ¡a cada momento hay chismes!
La agenda confirmada para el día a día de La Granja VIP es la siguiente:
- DOMINGO - LA GALA DE ELIMINACIÓN
- LUNES - COMPETENCIA DEL CAPATAZ
- MARTES - NOMINACIÓN
- MIÉRCOLES - ASAMBLEA
- JUEVES - SALVACIÓN
- VIERNES - TRAICIÓN