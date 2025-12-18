Se cumple la regla de 3 en Hollywood; estas figuras murieron previo a Navidad

La farándula estadounidense vivió momentos de terror en los días recientes, cuando se confirmó un asesinato doble gracias a las puñaladas recibidas por la pareja. Mientras que otro par de actores también murieron en las horas recientes a causa de complicaciones severas de salud. Así recibirá Navidad el entorno hollywoodense en el presente 2025.

¿Quiénes son los actores que murieron previo a la Navidad?

Generalmente en el mundo artístico de los Estados Unidos, las festividades son totalmente extravagantes y llenas de luz y esperanza. Sin embargo, los días recientes han sido en general bastante pesados por lo ocurrido con Rob Reiner y su esposa Michele. Aunque las investigaciones siguen en curso, este miércoles 17 su hijo se declaró inocente de matar a sus padres.

Dicho doble homicidio ha provocado una serie de lamentos a los que se unieron los provocados por la muerte de un actor de 78 años. El esposo de Anthony Geary falleció a la misma edad que Rob y además trabajaron juntos en la serie llamada Todos en Familia. Se reporta que fue operado en días pasados y ciertas complicaciones acabaron con su vida… el mismo domingo que murió el tan citado actor y director Reiner.

Mientras que la tríada de fallecimientos las completó el día de ayer (16 de diciembre) otro veterano actor, llamado Gil Gerard. La noticia la dio su esposa , quien indicó que el cáncer que padecía se convirtió en algo sumamente brusco que se transformó en algo fatídico.

¿Qué es la regla de 3 que sacudió a Hollywood previo a Navidad?

En el medio se maneja una extraña teoría que argumenta la llegada de muertes tras el fallecimiento de algún famoso. Es decir, cuando un personaje de cine o televisión muere, seguramente un par más completarán el círculo fatídico. Y en las fechas decembrinas, todo comenzó con la tragedia total que se concretó en la familia Reiner. Con eso en mente, se confirmaron las dolorosas pérdidas de los otros dos actores veteranos, quienes parece ser que sufrieron bastante en el final de sus días.