Lewis Howes impacta al hablar del estado de salud de Martha Higareda tras ser hospitalizada

En los últimos días para Martha Higareda y su esposo Lewis Howes han sido momentos de muchas emociones al mismo tiempo. Por un lado, han experimentado el feliz nacimiento de sus hijas, pero, al poco tiempo, la actriz fue hospitalizada de emergencia.

La noticia al respecto ha generado mucho ruido. Después de un buen rato, su pareja ya habló sobre el estado de salud de la celebridad, dejando en claro la situación que está experimentando la feliz pareja.

¿Qué le pasó a Martha Higareda?

No olvidemos que hace un par de días Martha Higareda sorprende a todos al darse a conocer que había sido hospitalizada, dejando a todos preocupados y asustados sobre el estado de salud de la querida actriz.

Por suerte, Lewis Howes junto a su pareja ya subieron información al respecto. En una publicación explicaron que días después del nacimiento de las pequeñas, fue llevada a emergencias por presentar presión arterial de 215, y que se necesitó de 6 horas para poder estabilizar.

Al final, el diagnóstico fue preeclampsia, situación que le ha generado ser hospitalizada en dos ocasiones. Detalló que durante esas 6 horas, ella estuvo entre la vida y la muerte, teniendo un acercamiento espiritual, al poder ver qué iba a pasar si ella moría o vivía. Agradeció a los doctores que la atendieron y a su esposo, que estuvo con ella en todo momento.

¿Cuántos hijos tiene Martha Higareda?

Martha Higareda, a sus 42 años, el 30 de agosto anunció oficialmente su embarazo junto a Lewis Howes, y para sorpresa de todos, se trataba de gemelas, una noticia que sorprendió a todos en las redes sociales. Durante el periodo de gestación, la joven actriz compartió cada momento que vivía en su embarazo con videos de humor y tiernas fotos.

Hasta que el 8 de diciembre se reveló que las pequeñas habían nacido bien; sin embargo, la pareja vivió momentos de tensión, ya que mencionaron que una de ellas y la mamá habían sufrido de ciertas complicaciones en su estado de salud , pero ya se encontraban bien.