10 diseños de uñas de árboles, muñecos de nieve y duendes para lucir en Navidad

Posiblemente, muchos de los salones de belleza ya hayan llenado sus citas, pero aún estás a tiempo de solicitar un horario para que te hagan tu manicura, siendo una gran oportunidad para optar por los diseños de uñas que sean de Navidad .

Para que obtengas las mejores alternativas, te detallaremos cuáles son las opciones por las que puedes optar, estilos que pueden llevar árboles, muñecos de nieve y duendes. Así que toma nota de todas las recomendaciones que te vamos a dejar al respecto.

¿Qué diseños de uñas puedo hacerme en Navidad?

La ventaja de la Navidad es que, si estás en busca de diseños de uñas, cuentas con muchas opciones disponibles para poder decorar tus manos, ya sea aplicando árboles, muñecos de nieve y duendes con múltiples efectos, tonalidades o formas. Estas son las opciones que puedes hacerte basándonos en el portal de Glamour 25:

Listones dorados o con purpurina de otros colores sobre uñas nudes. Copos de nieve con glitter plateado. Si eres atrevida, pide que en una de tus uñas hagan galletas de jengibre. Hazte un francés rojo, y en una uña pide un muñeco de nieve. Puedes optar por diseños más minimalistas, como un árbol navideño con purpurina en una uña. Un clásico francés con los colores de los caramelos navideños o que sea el diseño del sombrero de Santa Claus. Francés degradado con purpurina, que de la uña se extienda sin tocar la cutícula. Las más creativas, pide que en cada uña te dibujen personajes navideños. Si quieres algo navideño, pero más discreto, pide que cada uña la dibujen de rojo, verde y dorado. Aplica la textura del suéter en todas o solamente una uña.

¿Qué hacer para que el gelish te dure más?

Usualmente, los diseños de uñas de árboles, muñecos de nieve y duendes suelen hacerse con ayuda de gelish, con la principal finalidad de que se mantenga en nuestras manos por más tiempo, en especial en Navidad . Para que nos dure en perfectas condiciones, se recomienda realizar los siguientes consejos:

