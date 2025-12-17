El balneario más bonito de Puebla que te hará olvidar el frío en este fin de año, según la IA

Puebla , además de ser un estado repleto de cultura y gastronomía, cuenta con sus propios balnearios, lugares recreativos a los que las familias pueden acudir en cualquier temporada del año. En el fin de año, muchos buscan lugares donde olvidar el frío de la temporada.

Es así que consultamos con la IA de Gemini, quien en unas sencillas palabras nos explica el balneario más bonito para conocer en Año Nuevo; el lugar seguramente te va a sorprender. Conoce cuál fue su respuesta al respecto.

¿Cuál es el balneario más bonito de Puebla?

Al consultar con la IA de Gemini, en automático nos proporcionó una respuesta sólida, explicando que el balneario más bonito de Puebla son las aguas termales de Chignahuapan, lugar en el que podrás disfrutar de pozas de agua caliente.

Un lugar en el que podrás olvidar el frío de fin de año mientras disfrutas del paisaje boscoso que hay en los alrededores, ya sea que vayas en familia, con amigos o junto a tu pareja. Además de contar con el balneario, cuenta con su propio hospedaje único que tiene su alberca privada.

Para ingresar al balneario, el costo de entrada para niños es de 270 pesos, para adultos es de 300 pesos, mientras que para los usuarios que tengan la tarjeta del INAPAM, el costo es de 270 pesos. Considera que en temporada alta el costo aumenta 10 pesos.

¿Qué días abren las aguas termales en Chignahuapan?

Si queremos ir a algún lugar en la temporada de fin de año, hay que considerar que algunos lugares suelen cerrar el establecimiento durante esa temporada. Por suerte, para quienes deseen ir al balneario más bonito de Puebla para olvidar el frío, se menciona que el lugar está abierto los 365 días del año, por lo que podrás visitarlo en esas fechas.

Al momento de acudir al lugar, consulta los paquetes que tienen disponibles y llega a tiempo para que puedas disfrutar del hermoso paisaje y sus pozas de aguas termales. Ahora que ya conoces la recomendación de la IA , comienza a planear tu siguiente escapada al destino.