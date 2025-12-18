Modelo es brutalmente golpeada por su novio que le daba regalos lujosos

La violencia contra la mujer es un tema que se ha desarrollado con el paso de los años de manera más responsable y ha causado que inclusive a nivel penal sea mejor desarrollada la protección hacia ellas. Por ello, este caso está causando un revuelo total en los medios y en las redes sociales, pues la modelo Anzhelika Tartárov fue brutalmente golpeada por quien se identifica como su novio. El hombre podría terminar tras las rejas. Esto fue lo que sucedió.

¿Qué pasó con la modelo y su novio?

Esta joven de 33 años nacida en Krasnodar recién se había movido a Moscú para seguir su sueño de ser modelo. Según sus conocidos, era muy activa en las redes sociales y por eso se dieron cuenta que algo andaba mal. El pasado 28 de noviembre fue la última vez que la vieron con un hombre desconocido y hasta el 9 de diciembre la reportaron como desaparecida.

Fue en esas circunstancias que se enteraron que estaba grave en el hospital. Los médicos informaron que existía un traumatismo craneoencefálico cerrado, una contusión cerebral grave, una hematuria intracerebral y una inflamación del cerebro. Por esa razón, le practicaron una trepanación craneal.

Dicha situación se provocó tras una discusión que tuvo con quien sería su novio en el apartamento de Anzhelika Tartánova. La pelea se puso intensa y el hombre la golpeó de manera brutal para generarle todos los daños ya indicados por los doctores. Por esta razón, la modelo no recuerda ni a su hijo ni a sus papás.

¿Qué pasará con el hombre que golpeó a esta modelo?

El nombre del agresor de Anzhelika Tartárov es Dmitri Kuzmín, quien se enfrenta a los cargos penales de lesiones corporales graves intencionales. Es decir, podría pasar 8 años en la prisión. Según las fuentes cercanas a Anzhelika, este hombre la llenaba de lujosos obsequios pero al mismo tiempo… le prohibió estar en contacto con sus amigos y familiares.

Hoy, Dmitri está bajo custodia policial de mes y 24 días que la justicia rusa impuso para saber qué harán con él tras el atentado contra la vida de la modelo. Los reportes recientes indican que se encuentra todavía mal… pero más estable.