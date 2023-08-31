La ciencia ha hablado: este es el mejor nombre de todos, ¿lo tienes?

Es emocionante y a menudo difícil el proceso de elegir el nombre perfecto para un recién nacido, por lo que es común que nos inclinemos a elegir uno el cual está en tendencia. Sin embargo, te has preguntado ¿cuál es mejor de todos? o ¿qué hace que un nombre sea realmente agradable a nuestros oídos?

Es en este sentido en donde entra en escena la lingüística y el "simbolismo sonoro" o iconicidad. ¿Pero a qué se refiere?

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¿Qué es el simbolismo sonoro?

La idea detrás de esto es que ciertos sonidos y combinaciones de letras pueden evocar asociaciones significativas en nuestras mentes, haciéndonos sentir ciertas emociones o impresiones. Aunque estas conclusiones no son universales, una investigación ha demostrado que existe un grado de uniformidad en las percepciones sonoras de los nombres en todas las lenguas del mundo.

En un esfuerzo por descubrir los nombres que suenan mejor desde una perspectiva lingüística, el Dr. Bodo Winter, un experto en Lingüística Cognitiva de la Universidad de Birmingham, se aventuró a analizar cientos de nombres de bebés populares en el mundo.

¿Cuál es el mejor nombre que puede tener una persona?

Los nombres que encantan en el Viejo Continente

Hombres:

En el Reino Unido, la investigación reveló que el nombre "Zayn" lidera la lista de nombres de niño más atractivos. Además, los nombres masculinos vinculados a la realeza, como Louie, William y George, también figuran entre los más sonoramente agradables. La melodía de estos nombres evoca una sensación de elegancia clásica que resuena en los oídos británicos.



Mujeres:

En el ámbito de los nombres de niña, "Sophia", "Zoe" y "Rosie" encabezan la lista de los más encantadores. La influencia de las celebridades también se hace sentir aquí, con nombres como "Ivy" y "Willow" tomando su lugar en la élite de los nombres preferidos.

Los mejores nombres en América

Al otro lado del Atlántico, “Sophia/Sofía" continúa conquistando corazones y oídos. Sin embargo, lo interesante es la predilección por los nombres que comienzan con la letra "E", como "Everly", "Emily" y “Evelyn”.

Por otro lado, la lista de niños está encabezada por “Matthew/Mateo”. Otros como "Julián", "William" y "Leo" completan el grupo de los nombres masculinos más agradables.