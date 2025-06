¿Ernesto D’Alessio es gay? Famoso aclara rumores sobre su sexualidad; esto dijo

Ernesto D’Alessio es uno de los actores y cantantes más queridos del público mexicano, hijo de una gran intérprete como lo es la ‘Leona Dormida’, aunque esto no quita que el famoso sea víctima de dimes y diretes y de polémicas que surgen a raíz de chismes.

Es así como recientemente se le ha cuestionado acerca de su orientación sexual, aunque este tema y los rumores que señalan que es gay han estado presentes desde hace muchos años durante toda su trayectoria como artista.

¿Ernesto D’Alessio es gay?

El querido galán de telenovelas mexicanas forma parte de un nuevo proyecto llamado Alberto, El Musical, en donde comparte escenario con famosos como Kalimba o Santaella, por lo que durante la promoción de esta obra de teatro fue abordado por la prensa, quienes le cuestionaron qué opina acerca de las especulaciones realizadas en torno a su vida privada.

Ernesto confesó que siempre se le ha cuestionado sobre su orientación sexual y señaló que esto se hace como si fuese una clase de ofensa, a lo que el famoso reveló que nunca le ha molestado pues sabe perfectamente quién es y no tiene problema con los rumores.

En medio de las movilizaciones por el mes del orgullo LGBT, el hijo de Lupita D’Alessio dijo que no existe nada reprochable en ser homosexual o heterosexual y envió un mensaje contundente pidiendo respeto hacia la diversidad y también invitando a dejar atrás los prejuicios que son dañinos para la sociedad.

“Desde que saqué mi primer disco con mi pelo largo y mi cara finita, cuando bailo, tengo movimientos afeminados, pero a mí no me molesta... si yo soy gay déjenme en paz y si no soy gay y tengo una novia, déjenla en paz a ella”, dijo el cantante.

Ernesto D’Alessio aseguró que defenderá a su madre de las críticas

Luego de que Lupita D’Alessio revelara que este 2025 se despedirá de los escenarios y que surgieran especulaciones en torno a su estado de salud, el artista aseguró que defenderá a su madre con todo y retó a los que hablan mal de ella a enfrentarlo cara a cara si tienen el valor.