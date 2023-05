¿Cuál es el signo del zodiaco más difícil?

¿Alguna vez has conocido a alguien que parece tener el amor siempre a la vuelta de la esquina? Ese tipo de personas que en cuestión de días o semanas se enamoran perdidamente de alguien y ya piensan en el futuro juntos. Por otro lado, hay quienes parecen tener un radar antiamor, que no importa cuánto lo intenten, simplemente no logran encontrar a su pareja ideal. Si te identificas con este segundo grupo, no te preocupes, ¡no estás solo! Según la astrología, hay ciertos signos del zodiaco que son conocidos por tardar más tiempo en enamorarse que otros.

No se trata de que sean menos románticos o menos dispuestos a amar, sino que simplemente necesitan más tiempo para establecer una conexión profunda y duradera con alguien más. Si eres uno de estos sujetos técnicamente inconquistables, sigue leyendo para descubrir cuáles son los cinco signos del zodiaco que tardan más en enamorarse.

¿Cuáles son los signos del zodiaco que tardan más en enamorarse?

¿Estás tratando de conquistar a alguien y parece que esa persona simplemente no se enamora? No te preocupes, puede ser que sólo estés lidiando con uno de los signos del zodiaco más difíciles de conquistar:



En primer lugar, tenemos a Capricornio , un signo al que le cuesta trabajo socializar y mantener relaciones amorosas. Si logras acceder a su corazón, es probable que nunca quieran dejarte ir, pero llegar hasta ahí es todo un reto.



En segundo lugar, tenemos a Escorpio, un signo bastante complicado que se cansa rápidamente de la monogamia y no es muy dado a las cursilerías.



En tercer lugar, encontramos a Virgo, un signo regido por la crítica y el perfeccionismo, lo que hace que tengan estándares muy altos y una barrera para que no se les acerquen personas que no consideran dignas de su amor.



En cuarto lugar, tenemos a Géminis, un signo que puede ser dulce y romántico, pero que también puede tornarse egoísta y frío en un instante. Si quieres conquistarlo, deberás estar preparado para un reto emocional.



, un signo que puede ser dulce y romántico, pero que también puede tornarse egoísta y frío en un instante. Si quieres conquistarlo, deberás estar preparado para un Por último, tenemos a Acuario, un signo que no se deja llevar por sus sentimientos y se enfoca en conocer por completo a la otra persona antes de entregarse por completo.

