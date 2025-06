Maratón de los capítulos de la semana 6 de Cautiva por Amor

Luego de un sensible fallecimiento, Jazmín (Litzy) se entera que su hija no murió y, con la ayuda de Santiago (Osvaldo de León), confirma que su hija ha estado más cerca de lo que ella cree. Mientras tanto, Valeria (Danka) se entera que no ha sido la culpable del accidente, pero Juan Diego deberá pagar los platos rotos de la terrible mentira. Por su parte, Shaki (Andrea De Alba) se mantiene cautiva y su futuro aún es incierto.

Maratón de Cautiva por Amor, episodios 26-30

Jazmín tiene un nuevo motivo para seguir

Santiago consigue pistas importantes sobre Dana

Valeria descubre lo de Jazmín y Santiago

Jazmín descubre quién es su hija

Se frustra la venta de Shaki y Jazmín huye con Alma