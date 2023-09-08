¿Cuál es el signo más narcisista y egoísta?

El zodiaco está conformado por doce signos: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis; sin embargo, uno de ellos es considerado como el más narcisista de todos, ¿será el tuyo?

Como es bien sabido, cada signo del zodiaco posee cualidades únicas que lo distinguen del resto y no necesariamente tienen que ser positivas sino también negativas, tal es el caso del signo más egoísta y narcisista de todos.

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¿Qué es el narcisismo?

De acuerdo con Mayo Clinic, el trastorno de personalidad narcisista es una enfermedad de tipo mental en el cual las personas se sienten superiores a las demás. Estas personas necesitan demasiada atención y constantemente quieren que los demás las admiren.

Es probable que a las personas narcisistas les cueste trabajo comprender los sentimientos de los demás. Sin embargo, detrás de esa aparente confianza, no están seguras de sí mismas.

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¿Qué signo es el más narcisista?

Leo

Leo es el signo más narcisista de todo el zodiaco, esto debido a su gran seguridad y confianza, pero también porque constantemente se la pasa mirándose al espejo y se siente superior a los demás signos.

Leo está representado por el león, el rey de la selva, de ahí que se sienta superior al resto del mundo y quiera un trato digno de la realeza. Además de eso, Leo siempre quiere ser el centro de atención.

A menudo, Leo necesita los elogios y admiración de los demás, pues de eso depende su autoestima. Este signo no concibe la vida sin la validación del resto, ya que le encanta brillar y destacar a donde quiera que vaya.

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Este signo destaca del resto gracias a su facilidad de palabra y de expresarse, pero también por su gusto por la moda y lo bien que se viste, de ahí que sea considerado como el más narcisista de todo el horóscopo.

Sin embargo, a pesar de su narcisismo, Leo también es conocido por su generosidad, en ocasiones no le importa compartir su éxito y brillar con los demás, pero prefiere destacar en solitario. Este signo también siente un deseo incesante por alcanzar la fama y el reconocimiento público.

