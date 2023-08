¿Cuál signo es el más goloso de todo el zodiaco?

Cada uno de los signos del zodiaco posee cualidades únicas que los diferencian del resto, es así como podemos saber cuál es el más goloso de todos, ese que se la pasa comiendo pastelillos, botanas y demás chucherías que evidentemente ponen en riesgo su salud.

Este signo es goloso y glotón por naturaleza, así que no discrimina entre lo salado o dulce, simplemente se lo come sin remordimiento alguno. Además de esto, este signo parece no tener llenadera, pues nadie le puede seguir el paso.

¿Qué signo es el más goloso?

Aries

El signo más goloso y comelón de todo el zodiaco es Aries, el cual tiene un corazón lleno de azúcar y no precisamente porque sea muy dulce, sino porque se la pasa comiendo golosinas para endulzar su alma, aún cuando esto pudiera poner en riesgo su salud.

Los caramelos y chocolates no pueden faltar en la vida de Aries, así como tampoco los pastelillos, botanas y refrescos. Es común que este signo guarde infinidad de antojos en sus cajones, sobre todo en el trabajo donde regularmente se la pasa comiendo a todas horas.

¿Cómo es el carácter de Aries? Aries es el primer signo del zodiaco y su elemento es el fuego, está regido por el planeta de la guerra, Marte, por lo que tiene un carácter bastante complicado. Sin embargo, también está lleno de energía, misma que emplea regularmente para alcanzar sus objetivos personales y profesionales.

Aries también disfruta ser el centro de atención, pero es bastante impaciente y odia que le recuerden errores de su pasado. Aries es un signo leal pero también posesivo con las personas que le rodean, su nivel de protección suele ser excesivo y molesto para los demás signos del zodiaco.

¿Qué es lo que más disfruta hacer Aries?

Sin duda alguna, lo que Aries más disfruta hacer es comer chucherías, ama los dulces, la aventura y las cosas excitantes y extremas como saltar en paracaídas, hacer rappel, bucear o cualquier otra actividad que le demande quemar energías para que las recupere comiendo dulces y golosinas.