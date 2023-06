¿Cuál es el signo menos expresivo de todos?

En el zodiaco podemos encontrar signos que son expresivos y constantemente demuestran lo que sienten; sin embargo, existe uno en especial que pareciera tener congelado el corazón, pues es considerado el menos expresivo de todos, pero no es porque no sienta sino porque no le gusta mostrarse vulnerable ante los demás.

Este signo no muestra mucho sus sentimiento y menos habla de lo que lo hace sentir mal, eso lo hace ser considerado por los demás como el menos expresivo de todos. Hablar con él sobre sus sentimientos es una tarea sumamente complicada, pues a donde quiera que vaya traerá una cara de pocos amigos.

No obstante, lejos de mostrarse triste disfruta de ser un lobo solitario, así que jamás esperes hablar con este signo sobre sus relaciones sentimentales porque es muy probable que no diga nada.

¿Cuál es el signo más inexpresivo del zodiaco? Escorpio es el signo menos expresivo de todo el zodiaco, pues no le gusta hablar de lo que siente por temor a mostrarse vulnerable frente a los demás, de ahí que siempre lleve consigo un letrero en la frente que dice “no se metan conmigo”.

Escorpio es un signo de agua y por eso prefiere no meterse en complicaciones, ya que las mentiras y traiciones podrían dañar severamente su corazón, de ahí que prefiera mantenerse alejado de los demás.

Este signo disfruta mucho de estar solo, ya que así no tiene que darle explicaciones a nadie ni mucho menos hablar de lo que siente o piensa.

¿Cuál es el signo más expresivo?

En contraparte, Cáncer es un signo que se entrega totalmente, no teme decir cuándo algo lo lastima; incluso, podría derramar algunas lágrimas si su ser amado lo traiciona. Este signo es tan transparente que sus emociones fluyen como el agua, además de que tiene un gran nivel de empatía. Aunque a veces las cosas pueden salir mal, Cáncer disfruta de mostrar lo que siente, ya que eso lo hace recordar que está vivo.