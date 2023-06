¿Cuál es el signo que peor besa de todos?

Gracias al zodiaco que nos rige, es que podemos saber más sobre nosotros y las personas que nos rodean, en ese sentido, la astrología occidental nos ha revelado cuál es el signo que peor besa de todo el horóscopo, ¿será el tuyo?

Dicen que los besos son como el agua y no se le niegan casi a nadie, aunque eso no aplica tanto para este signo zodiacal, aunque tiene fama de ser un buen amante, su punto débil son los besos, pues al parecer no son muy buenos, según sus parejas.

Este signo carga con esa enorme cruz a cuestas y, aunque puede mejorar con los años, besar mal es una cualidad inherente de su personalidad.

¿Cuál signo es el que peor besa? Leo es el signo del zodiaco que peor besa, ya que al quererles imprimir mucha pasión a sus besos terminan siendo algo desagradables y asquerosos, de ahí que quienes los prueban no desean volver a repetir.



Leo es un signo sumamente seductor y es bastante bueno en la cama, pero es mejor que evite los besos o podría ahuyentar a esa persona especial. Los besos son tan apresurados que pierden el estilo de seducción.

Por vanidad, Leo jamás aceptará que es el que peor besa de todo el zodiaco y, aunque intente remediarlo no lo conseguirá, pues es parte de la naturaleza de su signo, es por eso que ha logrado ahuyentar a muchas de sus parejas.

¿Cómo son los malos besos?

Los besos son elementales en toda relación, sobre todo para comunicarle a nuestra pareja lo que sentimos.

Los malos besos son evidentes e influyen diversos factores como: Mal aliento, movimientos bruscos o torpes, el exceso de saliva o lengua, el choque de dientes, entre otras cosas.

Las personas que besan mal cometen el error de pensar que son los mejores, además de que su ego es muy alto.