El zodiaco es fundamental para conocer a una persona y entender muchas de sus actitudes, ya que la personalidad se ve influenciada de forma directa por los astros. El horóscopo determina la forma de ser y el comportamiento de cada uno de los individuos, pero ¿cuál es el signo más infiel?

Es probable que muchas personas no le den importancia a los astros, pero determinan las cualidades de las personas e influyen mucho en su carácter y forma de afrontar las cosas a lo largo de la vida.

A continuación, te revelamos cuál es el signo del zodiaco más infiel con el que no debes salir para evitar posibles decepciones, pero si lo que buscas es una relación exitosa, esto te ayudará a saber qué signo podría ser tu alma gemela.

¿Cuáles son los signos del zodiaco más infieles?

Aries

Poseen una naturaleza aventurera y desafortunadamente no puede evitar ser infieles y engañar a sus parejas, aunque luego se arrepientan de haberlo hecho. Los Aries son sinceros, por lo que si los cachan con las manos en la masa jamás lo negarán, por ello, no te recomendamos salir con una persona de este signo.

Géminis

Son muy comodinos y siempre le ponen los cuernos a sus parejas con alguien cercano. Les gusta conocer a las personas antes de seducirlas y envolverlas en sus redes. Los Géminis son muy astutos y no están dispuestos a perder la relación que tenían, aunque hayan sido infieles, incluso se molestarán si tú rompes con ellos.

Virgo

Los que nacieron bajo el signo del zodiaco de Virgo suelen ser muy afectivos y emocionales; sin embargo, son unos maestros del engaño pues pueden estar en varias relaciones al mismo tiempo sin que sus parejas lo noten. Son muy calculadores y planifican todo, por lo que será difícil cacharlos en la movida, además de que siempre se mostrarán atentos e interesados en sus parejas.

Libra

Los Libra andan por la vida sin miedo y no les asusta ser descubiertos, por lo que juegan con varias personas al mismo tiempo. Las personas de este signo son manipuladoras y consiguen siempre lo que quieren, además de que nunca aceptan la responsabilidad de sus actos. Debajo del cascarón también tienen un corazón que sufre cuando pierden a la persona que querían por culpa de sus acciones, por ello, casi nunca logran encontrar el amor verdadero.

Sagitario

Les gusta experimentar y jugar con sus nuevas conquistas. Siempre están al acecho de nuevas presas ya que salir con muchas personas les da vitalidad y energía. Los Sagitario no suelen durar más de un mes en sus relaciones, se aburren y siempre están en busca de nuevas aventuras.

Capricornio

No se preocupan mucho por sus parejas, por lo que les da lo mismo ser infieles o no. Son muy inteligentes y saben limpiar las huellas de sus fechorías para no ser descubiertos. Sus infidelidades se mueven por la atracción física, lo que significa que si encuentran el amor es probable que no sean infieles.

Acuario

Los Acuario no quieren ser infieles, pero en ocasiones sienten la necesidad de conocer a otras personas. Los de este signo son fáciles de manipular ya que se encariñan muy rápido, por lo que, si cuidas tu relación es probable que no se fijen en nadie más.

Piscis

Son muy cariñosos y tienen un don con las palabras. Siempre te dirán que te aman y que eres la persona más especial de su vida, aunque esto sea únicamente una fantasía, pues podrían salir con dos personas al mismo tiempo sin dejar de ser detallistas y atentos. Son comprometidos, entregados e inteligentes, por lo que será difícil cacharlos en la movida.

¿Cuáles son los menos infieles? Tauro







Son leales y fieles. Si un Tauro realmente te traiciona será porque verdaderamente se enamoró. Sin embargo, será difícil que esto suceda ya que siempre están pendientes de sus parejas y buscan complacerlas.

Cáncer

Son inocentes por naturaleza, no juegan con sus relaciones por miedo a ser descubiertos. Una infidelidad para ellos podría ser una traición que no tan fácil se perdonarían. No les gusta arriesgar lo que tienen y cuidan de ello como si fuera lo único.

Leo

Son perezosos hasta para sus relaciones y no se arriesgarán en una nueva. Constantemente buscan la tranquilidad y estabilidad, por ello, podrás salir con un Leo sin temor a que te pongan los cuernos.

Escorpio

Son personas comprometidas con sus relaciones. Se enamoran fácilmente y casi siempre son víctimas de las infidelidades.