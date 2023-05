Todos tenemos un lado romántico; sin embargo, no es algo que mostremos a todas las personas pues en ocasiones eso podría hacernos ver vulnerables. El romanticismo es algo normal en el ser humano, pero hay quienes son más afectivos, cariñosos y sentimentales que otros, esto gracias al signo del zodiaco que los rige.

Ritual de Padme Vidente para cortar lazos de mala amistad

Cada signo del zodiaco es romántico a su manera, hay algunos a los que les cuesta mucho trabajo expresar sus emociones, incluso pueden parecer fríos y distantes, pero no significa que no sientan. En contraparte, hay otros que son afectivos y expresan fácilmente sus sentimientos, tanto que se dejan ir como gordito o gordita en tobogán.

Te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco que jamás te prestará dinero?

El horóscopo es fundamental para conocer las cualidades y puntos débiles de la otra persona y, si en realidad vale la pena entablar una relación sentimental con él o ella. A continuación, te decimos cuál es el signo menos romántico de todos.

¿Cuál es el signo del zodiaco menos romántico? De todos los signos del zodiaco, los Acuario destacan por su personalidad muy definida, por lo que será casi imposible que cambien su forma de ser, pero lo que más llama la atención es que son cero románticos, al menos en el exterior.

También te puede interesar: ¿Cuál es el signo del zodiaco menos atractivo?

Cuando inician una relación no se muestran tal cual son, en principio son muy reservados con sus sentimientos y emociones, al grado que hacen creer a la otra persona que no sienten nada, por ello, es preciso tener calma y no presionarlos o tardarán más tiempo en abrir su corazón.

Conforme avanza la relación y el cariño va aumentando, los del signo Acuario se mostrarán más románticos y sus sentimientos comenzarán a aflorar poco a poco. Quizá no sea el signo más romántico de todos, pero saben demostrar sus sentimientos a su forma.

Te puede interesar: ¿Cuál es tu deporte, según tu signo del zodiaco?

¿Qué significa ser una persona romántica?

Las personas románticas tienen la capacidad de ser sensibles ante los sentimientos de las demás personas, en especial de su pareja. Ser romántico no es sinónimo de ser empalagoso y molesto, sino de una persona que siempre expresa lo que siente.

Esta cualidad es muy valorada, pero también se considera en peligro de extinción. Como amigos, los Acuario son muy divertidos y extrovertidos, pero en pareja no se les da el romanticismo.